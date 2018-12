Previsioni meteo Campania: ecco come sarà il tempo da sabato 22 a mercoledì 26 dicembre.

Ecco le previsioni meteo Campania per le giornate che caratterizzano il Natale, ovvero da sabato 22 a mercoledì 26 dicembre, riportate dal sito 3bmeteo.com.

Meteo Campania, le previsioni per sabato 22 dicembre 2018

Correnti umide occidentali continuano ad addensare nubi lungo i versanti tirrenici. Soprattutto in Campania dove la giornata sarà variabile a tratti nuvolosa anche se con fenomeni scarsi, il tempo sarà generalmente soleggiato sulle altre zone con qualche nebbia al mattino nelle valli interne ed addensamenti sulle Tirreniche. Temperature stazionarie su valori miti. Venti occidentali tra deboli e moderati con mari mossi.

Meteo Campania, le previsioni per domenica 23 dicembre 2018

Correnti mediamente occidentali raggiungono le regioni tirreniche determinando un tempo variabile con qualche fenomeno a ridosso. Temperature in lieve aumento su valori nel complesso miti. Ventilazione occidentale a tratti moderata. Mari mossi.

Meteo Campania, le previsioni per lunedì 24 dicembre 2018

Un veloce fronte freddo scivola lungo le adriatiche determinando un peggioramento del tempo. Al mattino variabilità con qualche fenomeno tra Calabria e Campania. Più sole altrove. Il tempo peggiora nella seconda parte del giorno con acquazzoni sparsi. Temperature in calo dalla sera. Ventilazione da Sud Ovest, moderata, rotazione a NNE tra sera e notte. Mari mossi con moto ondoso in generale aumento.

Meteo Campania, le previsioni per martedì 25 dicembre 2018

Una veloce perturbazione raggiunge il Sud Italia con una giornata di Natale all’insegna della instabilità nella prima parte, con tendenza a schiarite. Migliora ovunque la sera seppur con annuvolamenti sul basso tirreno. Temperature in graduale diminuzione, ventoso per Maestrale e Tramontana con mari da mossi a molto mossi.

Meteo Campania, le previsioni per mercoledì 26 dicembre 2018

Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su litorale settentrionale, litorale meridionale, pianure settentrionali, pianure meridionali, subappennino e sull’Appennino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. Temperature in generale stabili, con estremi di 5°C e punte di 12°C. Venti deboli settentrionali; molto deboli settentrionali in attenuazione in quota. Zero termico nell’intorno di 1600 metri. Mare poco mosso.