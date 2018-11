Marco Mengoni incontra i fan al Centro Commerciale Campania di Marcianise per firmare le copie del suo nuovo album “Atlantico”.

Marco Mengoni è certamente uno dei più importanti rappresentati della musica italiana contemporanea. Il suo successo è ormai consolidato non solo per i tantissimi premi ottenuti in competizioni internazionali, ha vinto due volte il Best European Act agli MTV Europe Music Awards ad esempio, ma lo è sopratutto per i milioni di fan che ha in tutta Europa e nel mondo.

Dopo la vittoria ad XFactor per Mengoni si sono aperte le porte di Sanremo che vince nel 2013, il brano “L’essenziale” è un successo internazionale. Negli ultimi anni ha pubblicato altri due album e collaborato a diversi progetti musicali, oggi Marco Mengoni torna con un nuovo lavoro introspettivo dove la ricerca del tempo e della qualità di esso è stata centrale per affrontare nuove sfide.

Tutti coloro che acquisteranno il cd “Atlantico” presso il punto vendita Mondadori Store riceveranno il pass esclusivo per avere accesso prioritario al firma copie.