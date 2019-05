Made in Sud, casting al Vulcano Buono per nuovi talenti

Al Centro Commerciale Vulcano Buono venerdì 17 maggio dalle 16 alle 18, si svolgeranno i casting per Made in Sud. A seguire lo show di Nello Iorio e Mariano Bruno.

Entrare a far parte del cast di “Made in Sud” è il sogno di tanti comici. La fortunata trasmissione di Rai2 è alla ricerca di nuovi talenti ed ha organizzato un casting venerdì 17 maggio dalle ore 16 al Vulcano Buono di Nola.

Gli aspiranti comici verranno esaminati da una giuria composta da Nando Mormone, patron del format, e Vincenzo Russolillo, titolare della Grandi Eventi che produce insieme alla Tunnel questo evento che rientra nel progetto di direzione artistica del maestro Carlo Morelli.

Dalle 18 poi spazio a due personaggi fissi nel cast del fortunato format, uno show con Nello Iorio e Mariano Bruno per la prima tappa in Campania. Per potersi iscrivere ai casting è necessario inviare una mail a iniziative@sa.gruppoeventi.org.