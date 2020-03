Luigi de Magistris: il sindaco di Napoli parla a CRC dell’emergenza Coronavirus e della sanificazione delle strade cittadine.

In diretta a ‘Barba&Capelli’, trasmissione di Corrado Gabriele in onda su Radio CRC, è intervenuto Luigi de Magistris, sindaco di Napoli, che ha parlato dell’emergenza Coronavirus: “Questi sono i giorni peggiori per un popolo, per l’Italia, è difficilissimo per chi deve prendere decisioni importanti e per chi ha la possibilità di perdere il lavoro. Dobbiamo rimanere uniti e solidali, perché l’Italia ne uscirà più forte di prima -dichiara il primo cittadino partenopeo- L’energia repressa ci farà recuperare il tempo perduto. La cosa fondamentale è seguire tutte le disposizioni emanate dal Governo. Più siamo diligenti e prima ci sveglieremo da questo incubo.

La decisione di ieri la trovo un ulteriore passo significativo per il Governo, essendo anche una decisione presa per buon senso: la maggior parte dei negozi non aveva nessun introito perché, fortunatamente, le persone stanno rispettando le regole. Restano aperte le attività necessarie, ma il lavoro va avanti. E’ molto importante che si vada a lavorare: le amministrazioni, le aziende. Chi ha la possibilità di fare smart working, ben venga, ma sicuramente il poliziotto non può stare a casa, il panettiere non può stare a casa, e meno male, perché fanno in modo che non ci sia un crollo del Paese. Se non ci uccide il coronavirus, potrebbe ucciderci il dissesto economico se alcune attività non vanno canti. La paura può causare più vittime dell’infezione stessa”.

Sui servizi del Comune di Napoli, de Magistris sottolinea che “gli uffici comunali sono quasi tutti aperti; chiaramente, gran parte del personale sta facendo un lavoro da casa, ma il servizio non si ferma. Portare avanti il resto della macchina che non deve crollare è davvero difficile, i comuni sono al collasso perché non abbiamo avuto nessun sostegno. I servizi essenziali vanno avanti. Voglio ringraziare i lavatori di Asia, dell’Asl, di Napoli Servizi etc, che si stanno impegnando moltissimo”. È partita stanotte la sanificazione delle strade cittadine: “L’igienizzazione -prosegue il sindaco- coinvolgerà tutte le strade della città, superando qualsiasi vincolo di spesa, non potendo stare dietro l’ottusità di tante menti che non comprendono la situazione. L’igienizzazione della città sarà totale, anche perché fino al 3 aprile avremo questa situazione di restringimento, e forse fino a Pasqua.

I ritmi complessivi della vita sono diversi, ma al città non si è fermata, per quanto possibile. Ieri abbiamo fatto una riunione via conference call per confrontarci sui vari tributi, i costi, i prestiti, i mutui e i vari aiuti ai commerciante. Pensate tutto il privato sociale che sosteneva anziani e disabili, un disastro. L’attenzione, adesso, è sul piano sanitario, ma adesso dobbiamo guardare anche alle misure, altrimenti alcune perone non potranno più rialzarsi. Come comune, faremo tutto quello che è di nostra competenza, e poi a nostra volta chiederemo al Governo di sostenerci. I commercianti, su questo, possono stare tranquilli, noi faremo tutto. Ho già mandato una mia proposta che va incontro a tutte le richieste. Faremo di tutto, così da essere più rapidi nella ripartenza. Abbiamo chiesto la semplificazione assoluta, mai come in questo caso la semplificazione di deroga sono necessaria”. Sul nuovo farmaco: “Voglio ringraziare i tanti medici, quelli che son rimasti, che insieme al personale sanitario, stanno facendo un lavoro incredibile, rischiando, ammalandosi, e questa notizia è davvero molto bella. Un paziente in 24 ore ha avuto dei risultati davvero importanti. Mi auguro che un domani potremmo raccomodare la storia che siamo stati infettati da altri, ma che noi abbiamo contribuito alla cura”.

Sulla raccolta fondi: “E’ una pagina davvero volto bella. La concentrazione, adesso, deve essere sul personale medico. La vera cosa che fa rabbia di questi giorni è che se oggi siamo così preoccupati, arrivando al punto di dover scegliere chi vivere e chi no, è perché negli scorsi anni si sono dimezzati gli operatori e i fondi alla sanità, distruggendo la sanità pubblica”.

Infine, un appello ai cittadini napoletani: “Se non ci sono esigenze di lavoro, non uscite di casa. La spesa fatela tranquillamente, senza fare la corsa agli acquisti“.