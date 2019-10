Linea 1 metropolitana: Anm ha fatto sapere che la stazione Salvator Rosa (chiusa da lunedì 30 settembre per problemi tecnici) sarà riaperta al pubblico da venerdì 4 ottobre.

Dalle 12 di lunedì 30 settembre, una delle stazioni della Linea 1 della metropolitana di Napoli, Salvator Rosa, è chiusa al pubblico a causa di un guasto al collettore fognario adiacente la seconda uscita.

Scusandosi per l’accaduto, l’azienda di trasporto ha fatto sapere che sono in corso i lavori straordinari alla stazione, la quale resterà chiusa fino a giovedì per garantire il ripristino in sicurezza dei luoghi: la riapertura è quindi prevista per venerdì 4 ottobre.

Per gli utenti che stanno subendo numerosi disagi, Anm ha inoltre ricordato che le fermate più vicine sono Medaglie d’oro e Materdei, mentre le linee bus utili per raggiungere Salvator Rosa sono la 139 e la 147.