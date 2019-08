Gran Premio Internazionale di Venezia: presentate a Napoli le nomination 2019 e riconoscimenti per meriti professionali della Campania.

Presentate questa mattina, presso il prestigioso roof garden del GRAN CAFFE’ LA CAFFETTIERA di Piazza dei Martiri a Napoli, organizzata dalla responsabile della Regione Campania, Nesterenko Svetlana in collaborazione con Rosa Praticò Presidente di Officine delle Idee Responsabile Donne impresa Confesercenti, su indicazione del Patron della manifestazione, dott. Sileno Candelaresi, Presidente dell’Ordine del Leone d’Oro, con la partecipazione di Rosario Lopa, Portavoce Consulta Nazionale per l’Agricoltura e Turismo MNS, già insignito del prestigioso Riconoscimento Speciale per meriti Professionali, le aziende e professionalità che si sono particolarmente distinte e premiate durante la cerimonia che si è tenuta presso la Sala Mechelli del Consiglio Regionale del Lazio.

Il Gran Premio Internazionale di Venezia, è una prestigiosa rassegna collaterale, che dal 1947 premia l’eccellenza umana in tutte le sue declinazioni. Durante la conferenza, si sono alternate le presentazioni e le considerazioni con spunti anche emozionali, di colore delle varie aziende e professionalità premiate a Roma. Il sentimento comune emerso è stato il riconoscimento e la valorizzazione del territorio attraverso l’impegno quotidiano di quel sommerso positivo della nostra città e regione. Si è sottolineato l’importanza di questi riconoscimenti, come punto di riferimento e crescita del vasto mondo delle PMI campane, proponendo anche una sinergia in termini di promozione e valorizzazione dei due comparti trainanti della nostra regione e nazione, come la Moda e l’Agroalimentare. “La nostra missione per i prossimi tempi, in primis deve essere quella di infondere nuovamente fiducia e consapevolezza nelle potenzialità e nelle opportunità che ci sono, che sono alla base dello sviluppo nei settori dell’agroalimentare, ambiente, fashion e servizi, tenendo conto anche delle singole professionalità di settori di primaria importanza come sanità, economia, cultura e sicurezza“. Cosi Rosa Pratico, Nestrenko Svetlana e Rosario Lopa.

“Dobbiamo essere fieri delle nostre aziende -sottolinea il presidente, Sileno Candelaresi– L’imprenditoria Campana e nazionale, può uscire dai meri canoni economici per innestarsi su tutti i livelli di promozione sociale. L’obiettivo verso cui si incentrano tutti i nostri progetti, è la valorizzazione dell’eccellenza italiana declinata nelle sue più ampie manifestazioni. Tra queste, l’imprenditoria e le professionalità espressione del territorio, giocano sicuramente un ruolo preponderante; questo perché, anche storicamente, il Made in Italy ha sempre premiato le alte aspettative del settore a livello mondiale. Nella nostra Nazione vi sono sicuramente delle aziende cardine, delle figure chiave su cui chiunque voglia fare impresa ai giorni nostri deve necessariamente confrontarsi. È proprio questo valore che vogliamo certificare”.

Ecco tutti i riconoscimenti