Le vincitrici della terza tappa del concorso Ragazza We Can Dance

Ragazza We Can Dance continua la sua avventura. La prossima tappa del concorso si svolgerà presso ‘Officina Napoletana’.

Il concorso Ragazza We Can Dance continua la sua avventura. La scorsa tappa è stata ospitata a bordo della nave MSC Fantasia alla stazione marittima di Napoli.

Le ragazze hanno sfilato presso l’Insolito Lounge della nave situato al ponte 7 estrema poppa.

Un bellissimo evento all’insegna della moda e delle bellezze, ragazze elegantissime hanno sfilato con abiti e accessori messi a disposizione dagli sponsor. La sfilata è stata alternata da momenti di musica e spettacolo.

E’ stato ospitato l’attore Ciro Giustiniano personaggio di punta della trasmissione Made in Sud andata in onda su RAI2 , che con le sue battute e la sua indiscussa simpatia ha allietato il pubblico a bordo nave.

Le vincitrici di questa terza tappa sono state:

Terza classificata, ASSIA PONTE

Seconda classificata, DORIANA PRISCO

Prima classificata, FRANCESCA FUCCI

Tutte e tre le vincitrici accedono di diritto alla finalissima del concorso che si terrà Domenica 13 Ottobre 2019 nella straordinaria cornice del Teatro Mediterraneo alla Mostra d’ Oltremare Napoli.

Ragazza We Can Dance quest’anno è giunta alla sua nona edizione e per partecipare l’iscrizione è completamente gratuita, basta mandare una email corredata di foto e curriculum a stefanopiacenti@wecandance.com oppure telefonare al numero 081.58.65.668.

La vincitrice del concorso sarà premiata con un contratto di collaborazione con ”WCD EVENT” per un anno, con una crociera di “MSC Crociere” per 2 persone nel Mediterraneo, un Outfit completo dell’Azienda di abbigliamento femminile nazionale AKE’, con un prezioso gioiello realizzato e personalizzato dal grande maestro orafo Gerardo Sacco, un Tv color ultima generazione offerto da Euronics Gruppo Tufano, e con un buono per l’acquisto di un arredamento offerto da Prezioso Casa.

La prossima tappa del concorso si svolgerà presso ‘Officina Napoletana’ in Via San Nullo – Giugliano in Campania.