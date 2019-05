Le canzoni del cuore di Dodi Battaglia a Radio Subasio

Dodi Battaglia insieme ai Pooh ha scritto pagine indimenticabili della musica e ora, da solista, vive una nuova giovinezza, portando nei teatri italiani canzoni note del gruppo riscoperte e valorizzate nel suo ultimo disco “Perle”.

Dodi Battaglia, già protagonista di un recente Subasio Music Club, continuerà a regalare romantiche suggestioni agli ascoltatori di Radio Subasio nello Speciale Per Un’Ora d’Amore di venerdì 17 maggio. La giornata temuta da molti, perché apparentemente portatrice di negatività, si vestirà dei colori pastello dei sentimenti!

Il format della trasmissione cult dell’emittente più ascoltata del Centro Italia, infatti, prevede che l’ospite, intervistato da Roberta Reversi, a partire dalle 22:00, proponga una playlist del cuore, brani rigorosamente d’amore tratti dal proprio repertorio e da quello di altri colleghi. Per raccontarsi senza filtri, lasciandosi guidare semplicemente dalla forza evocativa del proprio gusto musicale.

Un terreno sul quale il chitarrista compositore non avrà alcuna difficoltà – abituato com’è, per formazione e sensibilità – a lasciarsi trasportare da note e parole capaci di lasciare tracce nella vita e nell’immaginario dei più.

Brani che generalmente hanno accompagnato l’avvio o, perché no, la conclusione di storie d’amore e per questo difficili da dimenticare. Dodi avrà un’amplissima scelta, visto che il suo doppio album ne raccoglie ben 40 – del calibro di “Linda”, “Cercami”, “Classe ‘58”, “Vienna”, “Cara bellissima”, “Orient Express”, “Oceano”, “Aria di mezzanotte”, “Come si fa”. “Perla tra le perle”, l’inedito “Un’anima”, realizzato in studio su un testo dell’amico Giorgio Faletti.

Per soddisfare la curiosità, non resta che una cosa da fare …. rimanere tutti in ascolto!