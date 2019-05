“L’altra Metà” di Francesco Renga a Subasio Music Club!

E’ recentissima l’uscita de “L’altra Metà”, l’ottavo album di inediti di Francesco Renga, e quale miglior modo per presentarlo se non con un emozionante Subasio Music Club?

Lunedì 13 maggio, a partire dalle 21.00 nello studio di Radio Subasio ad Assisi davanti a 40 fan, la voce di “Angelo” ci regalerà un’ora di musica dal vivo, in diretta radio, streaming e facebook live, durante la quale ci sarà la possibilità di ascoltare nuovi brani, ma anche i suoi più grandi successi. Ad accompagnarlo nella serata, che si preannuncia indimenticabile, Katia Giuliani.

Questo nuovo progetto discografico è molto importante, rappresenta infatti l’altra metà della vita, della storia, della musica di Francesco: un altro capitolo, caratterizzato da nuove consapevolezze e forme, sonore e linguistiche.

«L’Altra metà è anche il frutto di oltre 35 anni di lavoro, di ricerca, di passione, d’amore, di vita spesa a cercare di raccontare e raccontarmi attraverso la musica e le parole… attraverso la mia voce. Ho scritto insieme con moltissimi giovani autori, musicisti e artisti perché avevo bisogno di trovare il linguaggio giusto per riuscire a parlare – attraverso queste canzoni – anche ai miei figli.

È questo, credo, il miglior pregio del disco: canzoni, parole e musica che riescono a raccontare la vita che mi attraversa e che, a sua volta, è attraversata dallo sguardo di un uomo di 50 anni», racconta l’artista.

L’album contiene anche il brano sanremese “Aspetto che torni” e il singolo attualmente in rotazione radiofonica “L’odore del caffè”.

Intanto Francesco prosegue il suo firmacopie in giro per l’Italia, accompagnato in molte delle tappe da Radio Subasio.