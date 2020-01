La Pizza “‘O Curniciello” per salvare il Calcio Napoli dalla sfortuna e dalla crisi

La pizza “‘O Curniciello” da abbinare anche all’altra bontà al forno “Forza Napoli”, per fermare la striscia negativa di risultati, e dare la giusta carica agli azzurri .

Una pizza per salvare il Napoli dalla sfortuna e dalla crisi, è questa l’idea messa a punto dalla popolare pizzeria “‘O curniciello”. Per fermare la striscia negativa di risultati, e dare la giusta carica agli azzurri, la nota pizzeria di Calata Ponte di Casanova ha rispolverato la pizza “‘O Curniciello”, ideata nel 2016, con ingredienti come la ricotta di bufala, la sopressata calabrese, il peperoncino e la provola.

Una gustosa specialità da abbinare all’altra pizza “Forza Napoli” nata in occasione del momento calcistico difficilissimo che sta attraversando la squadra azzurra e realizzata con fior di latte, panna azzurra e formaggio. Artefici di queste “rarità gastronomiche scacciacrisi” sono i maestri pizzaioli Armando Fiore, Enzo Fiore e Luigi Donadio.

Intanto tutti si augurano che queste due pizze “salvifiche” facciano effetto già dal match di Coppa Italia contro il Perugia di domani alle 15.00.