La musica live di Dodi Battaglia a Subasio Music Club

E’ con la consapevolezza di offrire al pubblico un tuffo in un passato più vivo che mai, che Radio Subasio lunedì 15 aprile alle 21:00 apre le porte di Subasio Music Club a Dodi Battaglia.

D’altra parte, Dodi Battaglia sta ai Pooh come i Pooh stanno alla storia della musica e non serve una proporzione per immaginare che la serata sarà punteggiata da canzoni che hanno lasciato tracce nella vita di molti. Vere e proprie “Perle” incastonate nell’omonimo album pubblicato dall’artista il 15 marzo, rimaste nell’immaginario collettivo per anni.

Ci sono tutte le premesse per fare di Subasio Music Club un’esperienza emozionale indimenticabile. Nello studio di Assisi – davanti ad un pubblico di 40 partecipanti – il chitarrista, cantautore e compositore regalerà un’ora di musica dal vivo, in diretta radio, streaming e facebook live, intervistato da Roberto Gentile e Stefano Pozzovivo.

Un percorso attraverso generi diversi, funzionali a dare nuova vita a brani – il doppio album ne raccoglie 40 – del calibro di “Linda”, “Cercami”, “Classe ‘58”, “Vienna”, “Cara bellissima”, “Orient Express”, “Oceano”, “Aria di mezzanotte”, “Come si fa”. “Perla tra le perle”, l’inedito “Un’anima”, realizzato in studio su un testo dell’amico Giorgio Faletti. “Calandomi nelle atmosfere e nelle intense immagini evocate da Giorgio – ha raccontato Dodi Battaglia – ho seguito l’onda emotiva che ne è scaturita ed ho portato a compimento il brano, nel rispetto di quanto lui voleva comunicare e mettendo in gioco a mia volta la mia ispirazione”.

Subasio Music Club rafforzerà l’atmosfera del tour “Perle – Mondi senza età” – del quale Radio Subasio è media partner – in corso nei teatri, amati da Dodi Battaglia perché luoghi solenni nei quali riscoprire canzoni storiche rimaste per troppo tempo rinchiuse in un cd o in un vinile.

Per essere parte di un appuntamento esclusivo, basta compilare il form pubblicato su www.radiosubasio.it entro il 10 aprile. Se la richiesta verrà confermata, una mail fornirà le indicazioni per partecipare.