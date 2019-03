La musica live dell’Antica Birreria riparte con ‘Old Wild West’

All’Edenlandia ritorna la musica live: l’Old Wild West riporta lo spirito dell’Antica Birreria. Il primo appuntamento con una cover “pop-dance”, gli “Starfunky”.

Giovedì 21 marzo l’“Old Wild West”, la sede presente all’interno del parco giochi Edenlandia, riporta in vita lo spirito dell’ ”Antica Birreria” con musica live!

Ospiti della serata inaugurale, con una cover “pop-dance”, gli “Starfunky”. Una band che calca i migliori palcoscenici partenopei ed italiani dal 1998.

Tempio della musica a Napoli, Jazz, Blues, Rock, Pop, l’Antica Birreria ha ospitato numerosi e famosi musicisti come Ike Turner & Ikettes che mandarono in visibilio il pubblico con i cavalli di battaglia “Gimmie some lovin’” e “Honky tonky woman”.

Hanno suonato anche Billy Preston & Sam Moore, Solomon Bourke, Guido Toffoletti, Peter Rowan, Bill Keith, Vassar Clements, Alan Sorrenti, Daniele Sepe, Mario Insenga e Blu Staff, Byrds & Michael Clarke, Enzo Avitabile, Eduardo Bennato ed innumerevoli artisti della scena musicale italiana ed internazionale.

L’inaugurazione sarà un tuffo nel passato che ha fatto sognare migliaia di ragazzi, appassionati della buona musica!!!

‘Molti gli appuntamenti in calendario – afferma il direttore artistico Silvio Amoroso coadiuvato dal M° Enzo Cascella – vi saranno importanti proposte musicali per tutti i gusti ed il meglio della scena musicale nazionale ed internazionale’.

“Old Wild West” di Fuorigrotta è il più giovane della famosa catena italiana di burger & steak house. Il locale, arredato in stile western, ospiterà anche il “Mucchio Selvaggio Adventure”.

Sceriffi, cow boy, cow girl e pistoleri, si rifocilleranno nel saloon. Qui potranno trovare un’offerta gastronomica di altissima qualità: sulla griglia della locanda, icona del selvaggio west, sfrigoleranno hamburger irlandesi freschi e selezionate carni argentine, giunte direttamente con trasporto aereo per mantenerne intatte le proprietà nutrizionali.

In occasione dell’inaugurazione, per alcuni menù, vi saranno gettoni in omaggio da utilizzare al parco dell’ Edenlandia.

Al momento gli appuntamenti live music si terranno il giovedì alle 21,00.