La miss italiana Mirea Sorrentino che dona un sorriso ai bimbi vola in Venezuela per la finale mondiale

La miss italiana Mirea Sorrentino è pronta per la finale mondiale di Miss Grand International in Venezuela che coinvolge 90 nazioni.

La bellissima Mirea Sorrentino, ventunenne di Pompei, neo eletta Miss Grand International Italy il 10 settembre a Benevento, incoronata da Gianni Sperti, Jo Squillo e Barbara Chiappini, è pronta per la partenza in Venezuela dove dal 9 al 25 ottobre rappresenterà l’Italia alla finale mondiale di Miss Grand International, lo show più atteso dell’anno.

Il concorso nato nel 2013 è già uno dei tre più prestigiosi al mondo con oltre 90 nazioni partecipanti, inoltre è l’unico che opera nel sociale con la campagna umanitaria “Stop the war and Violance”.

Anche la bella Mirea Sorrentino è una ragazza che si adopera nel sociale praticando come volontaria la clown terapia. “Donare un sorriso a chi ha bisogno è la mia missione – dice -, andrò in Venezuela a rappresentare l’Italia, il paese più bello del mondo sperando di portare a casa il titolo mondiale e soprattutto per diffondere il messaggio della clown terapia in tutto il mondo”.

Il patron nazionale Giuseppe Puzio è convinto che Mirea Sorrentino possa ottenere un importante risultato alla finale mondiale che si svolgerà il 25 ottobre presso lo stadio “El Poliedro” di Caracas e magari essere la prima ragazza italiana a vincere un concorso di bellezza internazionale.

Infine, un ringraziamento va ai partner nazionali che hanno seguito il concorso: Svapoweb, Seiseta Hair Extension, Cuppari Couture, Pg Gioielli e Capasso Gioielleria, Playamar e l’associazione onlus “Donare è Amore” di Pina Pascarella.