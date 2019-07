In arrivo collegamenti serali extra Medmar e Alilauro per le isole di Ischia e Procida. Tutti i dettagli.

In arrivo per turisti e residenti nuovi collegamenti di tarda fascia serale con traghetti e aliscafi in partenza da Napoli e Pozzuoli per le isole di Ischia e Procida.

Come riporta “Il Mattino”, Medmar ha istituito un numero straordinario di collegamenti da e per l’isola verde, prolungando di fatto gli orari. Fino al prossimo 15 settembre, dal giovedì alla domenica oltre ai tradizionali collegamenti assicurati tutto l’anno, vengono effettuate ben 8 nuove corse dal porto di Pozzuoli per quelli di Casamicciola ed Ischia Porto.

Da Pozzuoli si potrà partire per Casamicciola anche alle 6.40, alle 14.20 ed alle 17.40, mentre dal porto casamicciolese saranno effettuate anche le corse delle 8.50, delle 15.50 e delle 19.20; per Ischia Porto si partirà anche alle 11.20 e da quel porto anche alle 12.50. La domenica inoltre torna un collegamento estivo tradizionale, quello delle ore 20.30 sempre da Casamicciola per Pozzuoli, con ritorno dall’approdo flegreo alle 22.00: tutti i collegamenti saranno diretti. Novità anche per Alilauro. A partire dal 12 luglio e fino all’1 settembre, dal Molo Beverello ci saranno corse di tarda fascia serale il venerdì e la domenica senza costi supplementari per residenti e turisti.

Nel dettaglio, le corse supplementari saranno due, in vigore il venerdì e la domenica: alle 20.50 da Ischia a Napoli Beverello, via Procida (con partenza alle 21.10); alle 23.00 dal venerdì alla domenica da Napoli Beverello a Ischia, via Procida (con scalo alle 23.45).

“Con questi collegamenti – ha spiegato a “Repubblica” Mariaceleste Lauro, amministratrice delegata di Alilauro – vogliamo offrire ai nostri utenti un’opportunità in più per fruire della città di Napoli nelle ore serali, senza l’ansia di un ritorno anticipato alle isole, oppure per raggiungere Ischia e Procida dopo essere atterrati in aeroporto nella fascia tardo-pomeridiana, senza stress di alcun tipo“.