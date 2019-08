Un report dell’Osservatorio sui conti pubblici vede Napoli come la città più virtuosa per minor spreco di luce per l’illuminazione pubblica. Assessore Borriello: “Risparmio energetico punto di forza”.

Una bella soddisfazione per Napoli arriva da uno studio realizzato dall’Osservatorio sui conti pubblici italiani dell’Università Cattolica di Milano, che ha incoronato la città partenopea come la più virtuosa d’Italia in termini di minor spreco di luce per illuminazione pubblica.

Tale studio, intitolato “A riveder le stelle: quanto sprechiamo sull’illuminazione pubblica!”, conferma l’eccessivo ricorso all’illuminazione pubblica in Italia. Ordinando le province europee per quantità di illuminazione pubblica sprecata pro capite dalla più virtuosa alla meno virtuosa, solo tre province italiane (tra cui la capofila Napoli), rientrano nella prima metà della classifica, mentre ben 58 “province” italiane su 110 (il 53 per cento) si ritrovano nell’ultimo 20%. Un risultato di cui può andare fiero anche Ciro Borriello, assessore al Verde ed allo Sport del Comune di Napoli, con delega alla Pubblica Illuminazione: “L’Amministrazione Comunale di Napoli, sin dal 2009, ha aderito al “Patto dei Sindaci” per il raggiungimento degli obiettivi fissati dall’Unione Europea in materia di politiche energetiche. Gli obiettivi -ha dichiarato Borriello in un comunicato stampa- che l’amministrazione sta perseguendo sono volti al miglioramento del servizio pubblico, attraverso una gestione orientata al risparmio energetico ed ai criteri di efficienza ed innovazione delle smart city, nonché rivolte all’incremento dei livelli di sicurezza ed alla valorizzazione urbana.

Dodici anni di contratto di gestione per l’illuminazione pubblica con la vincitrice dell’appalto – Citelum S.A. – per lavori di riqualificazione e per l’attuazione del Piano di Efficientamento Energetico, attualmente in corso, ai circa 60.500 Punti Luce in città. Risparmio energetico, standard di sicurezza, innovazione tecnologica, applicazioni per le Smart City, rappresentano i punti forza e per questo Napoli viene riconosciuta virtuosa ed all’avanguardia in un servizio pubblico fondamentale”.