Halloween 2019: I 10 costumi più ricercati su Google

Ecco una classifica con i dieci costumi più ricercati per il prossimo Halloween. I dati si riferiscono alle ricerche su Google di oltre 104 milioni di utenti.

Londra, Ottobre 2019 | Il motore di ricerca leader nel mondo della moda Lyst ha stilato una classifica con i dieci costumi più ricercati per il prossimo Halloween. Come ci siamo riusciti? Confrontando i dati sul comportamento di oltre 104 milioni di utenti all’anno, che hanno cercato, sfogliato e acquistato articoli di moda online da più di 12.000 brand e store, senza tralasciare le menzioni sui social e le statistiche di gradimento in tutto il mondo, dall’inizio dell’anno a oggi.

Le ricerche a livello globale di costumi per Halloween su Google sono aumentate di uno sbalorditivo 813% da luglio, e gli spunti degli utenti riescono a darci delle indicazioni abbastanza chiare su quali saranno i costumi di maggior tendenza di quest’anno.

Di seguito, ecco la lista di outfit che secondo noi non mancheranno assolutamente alle feste di Halloween di questo 2019.

Union Jack

Quest’anno Halloween sarà ancor più inquietante. Il 31 ottobre 2019 passerà infatti alla storia come il giorno in cui la Gran Bretagna uscirà dall’Europa. Ed ecco perché le stampe con la bandiera britannica – nota come Union Jack – sono diventate virali su Lyst, scatenando una media di 2.000 ricerche dal mese da luglio. Le visualizzazioni di pagine con abbigliamento, scarpe e borse raffiguranti la bandiera britannica sono infatti aumentate del 138% su base annua, con i gilet al top della popolarità: negli ultimi 12 mesi hanno visto un incremento delle ricerche del 400%.

Lizzo

La star americana è sempre motivo di ispirazione e c’è un outfit in particolare che continua a influenzare le ricerche: lo sfavillante costume giallo indossato durante la sua performance agli MTV VMA.

In sole 24 ore, la travolgente esibizione di Lizzo ha fatto schizzare le menzioni sui social del 717%, mentre per le due settimane successive ai VMA, ogni cosa che fosse gialla ha generato più di 10.000 visualizzazioni su Lyst. A partire da agosto, le ricerche di costumi da bagno di colore giallo sono aumentate del 160% su base mensile.

Joker

Con oltre 1,1 milioni di menzioni sui social, “Joker” è una delle più grandi fonti di ispirazione per questo Halloween. Le ricerche di moda con la parola chiave “’Giacca rossa Joker” sono aumentate del 71% dopo l’uscita del film, mentre, a livello globale, quelle per la camicia verde – come quella indossata nel film da Joaquin Phoenix – sono cresciute del 31% nelle due settimane successive all’uscita della pellicola sul grande schermo.

RuPaul

Il fenomeno televisivo americano continua la sua ascesa e diventa sempre più popolare in Europa. La prima edizione inglese è da poco iniziata e le ricerche sono aumentate esponenzialmente anche in Italia, finendo tra una delle parole più googlate. Le ricerche per “Abiti Rupaul” sono incrementate fortemente mese su mese da Luglio del 15%. Uomini e donne si vestiranno come uno dei protagonisti della più famosa competizione televisiva per Drag. Abiti lunghi con pailettes e vertiginosi spacchi sono in cima alla lista per coloro che opteranno per questa scelta.

Old Town Road

Con oltre 313 milioni di visualizzazioni su YouTube, questa hit mondiale è di grande ispirazione per i costumi di Halloween. I dati Lyst mostrano come le ricerche di cappelli da cowboy siano cresciute del 250% su base annua, con richieste sono in continua crescita da giugno. Anche le ricerche online di giacche con frange sono aumentate a dismisura, fino a raggiungere uno strabiliante 371% dal mese di agosto: le parole chiave più digitate sono “giacca scamosciata con frange” e “giacca di pelle con frange”. Contemporaneamente, gli stivali da cowboy – uno dei modelli di scarpe più hot di quest’anno – hanno dominato le ricerche più di 5.000 volte su Lyst dal mese di luglio.

Karl Lagerfeld e Choupette

In seguito alla scomparsa di Karl Lagerfeld lo scorso febbraio, è probabile che in occasione della festa di Halloween gli appassionati di moda vogliano rendere omaggio allo stilista di fama mondiale. Solo nel mese di settembre, i classici completi neri da uomo sono stati cercati per oltre 4.000 volte, mentre la richiesta di camicie bianche a collo alto è salita del 67% da luglio, con quella delle cravatte nere in un aumento del 13% su base mensile. Gli articoli di Lagerfeld raffiguranti il suo amato gatto Choupette hanno scatenato più di 15.000 visualizzazioni su Lyst da luglio.

Genio di Aladdin

L’uscita della nuova versione di Aladdin con attori in carne e ossa ha presentato al mondo intero un nuovissimo Genio – interpretato da Will Smith – che ha fatto schizzare le ricerche online di questo personaggio Disney, con un aumento del 1.600%. Su Lyst, le ricerche di moda di pantaloni blu a gamba larga e cinture rosse sono in continua crescita. Un trend diventato popolarissimo, i gioielli in oro massicci e pesanti stanno travolgendo il mondo della moda in questi ultimi mesi, con un aumento del 168% da luglio per le ricerche di catene e bracciali d’oro come quelle sfoggiate dal Genio.

Rocketman

Elton John è tornato a scalare le classifiche delle icone della moda raggiungendone la vetta, grazie all’uscita di Rocketman, con Taron Egerton. I dati Lyst mostrano quanto siano diventate virali le vestaglie a strisce e, nello specifico, le ricerche di quelle da uomo hanno raggiunto un incremento del 201% nell’ultimo anno. La richiesta di occhiali con montatura grande e squadrata – un classico di Elton John – è aumentata del 25% da giugno. Questo costume è una scelta ideale per chi desidera trascorrere la notte di Halloween in totale comfort.

Uniforme da marinaio della gelateria Scoops Ahoy di Stranger Things

Fin dal suo debutto nel 2016, Stranger Things è diventata sinonimo di costumi da Halloween. Quest’anno, l’uniforme da marinaio della gelateria Scoops Ahoy – indossata da Steve Harrington nella terza stagione – è una grande fonte d’ispirazione. Mentre i completi da marinaio hanno visto un incremento del 250% delle ricerche online negli ultimi 12 mesi, i dati Lyst mostrano un aumento del 355% su base annua delle ricerche con la parola chiave “marinaio”. Nell’ultimo mese, la richiesta di maglie alla francese e pantaloni alla marinara è cresciuta del 54%.

Mercoledì della Famiglia Addams

Mercoledì Addams è diventato un costume classico per Halloween che non passa mai di moda, soprattutto ora, con la nuova versione della commedia horror che uscirà nelle sale a fine anno e che ha già suscitato molto interesse. Le ricerche di moda online contenenti la parola chiave “Addams” sono in costante crescita da agosto e, nello specifico, “Mercoledì Addams” ha visto un incremento del 120%. Su Lyst, la richiesta globale di articoli di colore nero è salita del 28% su base annua e il look total black ha una media di 12.000 ricerche al mese.