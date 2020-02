Giocare al casinò? Ecco perchè gli italiani preferiscono farlo online

I casinò online continuano ad avere molto successo. Secondo le ricerche condotte dai player di settore nel 2019 è stato raggiunto un picco superiore ai 62 milioni di euro. Quali sono le prospettive per questo 2020?

Un tempo chi amava giocare al casinò doveva per forza di cose recarsi in una sala da gioco fisica. Di acqua, però, ne è passata sotto i ponti: oggi, difatti, c’è la rete che ospita queste opzioni, in modalità telematica, ma ugualmente ricche di fascino e capaci di regalare tanto divertimento. Si fa riferimento ai casinò digitali, un vero e proprio trend esploso negli ultimi anni, che è riuscito a conquistare tutte le attenzioni degli italiani. Ecco perché scopriremo insieme i dati di settore, e le informazioni più importanti relative a queste sale da gioco digitali.

I dati e il grande successo dei casinò digital

I numeri di fine 2019 confermano il trend: i casinò online continuano ad avere molto successo. Secondo le ricerche condotte dai player di settore, infatti, il mese di settembre, ad esempio, ha portato una spesa complessiva di poco superiore ai 19 milioni di euro. Se ci spostiamo nel comparto del gioco online in termini generici, scopriamo che a giugno 2019 è stato raggiunto un picco superiore ai 62 milioni di euro.

Quali sono, invece, le prospettive per questo 2020? Stando alle previsioni degli esperti, e basandosi sulle statistiche fornite dall’ADM, il gambling digitale vedrà un ulteriore aumento della spesa complessiva degli italiani: verrà trainato da casinò online che, come LeoVegas ad esempio, permettono agli utenti di giocare in modalità live. È qui che finirà per concentrarsi il giro d’affari più importante per le aziende impegnate nel gioco d’azzardo online, con un occhio rivolto al mobile friendly, altro trend imperante al giorno d’oggi.

Un approfondimento su questi portali

In base ai dati visti poco sopra, gli italiani che preferiscono il digitale all’analogico sono tantissimi, e aumentano di giorno in giorno. Allora conviene scoprire di cosa si tratta esattamente, e quali sono le opportunità che un casinò digitale può regalare ai propri iscritti. La logica di fondo di queste piattaforme non è poi così diversa dai siti che ospitano giochi vari.

In sintesi, parliamo di browser game e di portali che raccolgono al loro interno diversi software di videogame, che non richiedono alcun download da parte nostra. Dunque possiamo giocarci senza per questo scaricare alcunché, velocizzando la questione e aggiungendo una marcia in più al nostro divertimento. A differenza di una semplice piattaforma di giochi da browser, però, in questo caso possiamo giocare con soldi veri, e di conseguenza vincerli.

Basta infatti effettuare un deposito iniziale, selezionare il videogame che ci stuzzica di più, investire una certa cifra, giocare e vedere cosa riserva per noi il destino. Si fa ad esempio riferimento a passatempi come la roulette, in tutte le sue varie versioni, insieme ad altri classici come il videopoker e le slot machines. Non mancano ovviamente i giochi di carte, come il poker (e le sue diverse varianti), il blackjack e il baccarat. In sintesi, abbiamo ogni singolo gioco d’azzardo a nostra disposizione, e possiamo giocarci dal PC di casa. Oppure dallo smartphone, se ci troviamo fuori e vogliamo ingannare il tempo.