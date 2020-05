Bagnoli-Fuorigrotta: per ridurre al massimo l’accesso alla struttura sanitaria sarà possibile effettuare il pagamento del ticket anche tramite il sito della Asl Napoli 1.

La direzione del distretto 25 (Bagnoli-Fuorigrotta) della Asl Napoli 1 Centro comunica all’utenza che, in riferimento alle misure urgenti per il contenimento del Coronavirus, per ridurre al massimo l’accesso alla struttura di via Winspeare sarà possibile effettuare il pagamento del ticket anche online (oltre che nelle farmacie).

Ecco come pagare il ticket online

Basterà collegarsi al sito della Asl Napoli 1 Centro (www.aslnapoli1centro.it) seguendo i seguenti passaggi: