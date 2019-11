Fiera Aestetica 2019: Eventi e ospiti d’eccezione del giorno

Giornata di grandi spettacoli non solo nella sala show, ma in tutti gli angoli di Aestetica. Vincitrice della 7° edizione del Maet Italia, la giovanissima Camilla Illiano.

di Rossella D’Ambrosio – Una domenica all’insegna dello spettacolo in questa seconda giornata di Fiera Aestetica, in cui ad emergere sono stati ancora una volta la personalità e il talento di figure d’eccellenza dello show business e del mondo Beauty&Wellness.

La XXIII edizione del Salone Mediterraneo dei professionisti della bellezza, del benessere e dell’acconciatura inaugurata ieri mattina si sta svolgendo al pieno delle sue facoltà e la giornata di oggi ne è stata una chiara dimostrazione.

Gremita come non mai nella giornata di oggi la superficie espositiva di 12mila metri quadrati organizzata in 5 padiglioni della Mostra d’Oltremare, sviluppati in un percorso lineare, obbligatorio e continuativo che, come ogni anno, ha accompagnato i visitatori in una promenade semplice e gradevole, alla scoperta di nuovi prodotti e tecniche professionali del settore.

Eventi e ospiti d’eccezione del giorno

Dimostrazioni pratiche, contest di make up e momenti di alta formazione si sono alternati sul palco centrale della Sala Show intrattenendo e ammaliando le migliaia di visitatori che oggi hanno partecipato alla manifestazione del benessere targata Funtastic

Ad inaugurare la giornata dedicata agli spettacoli, ci hanno pensato gli Armonika, che hanno accolto le prime migliaia dei visitatori del giorno a suon di “Kalimba de luna” e del loro inedito “Ti porto se vuoi”.

Nel primo pomeriggio è stata poi la volta della 7° edizione del MAET Italia, l’appuntamento irrinunciabile per tutti gli aspiranti Make-up Artist. L’attesissimo evento, in collaborazione con Kryolan Campania professional make up, è stato presentato dallo show man Diego Sanchez. L’indiscussa professionalità del presentatore si è espressa in tutte le sue forme e Sanchez ha rallegrato tutti i presenti con le sue affascinanti doti canore con il suo repertorio dedicato a Massimo Ranieri.

Ad animare il palco centrale, dalle 17.30 in poi è stato l’attesissimo Francesco Facchinetti, accompagnato da Benedetta Riccio. Prima volta ad Aestetica per Francesco, da anni uno dei volti più amati della tv per la sua innata gentilezza e professionalità.

Ben 45 minuti di alta formazione in cui lo show man ha spiegato l’importanza del Marketing e della Comunicazione nel settore estetico: “la chiave di vendita e di sponsorizzazione di qualsiasi prodotto estetico ad oggi sta nel saperlo comunicare nella giusta maniera in forma digitale”, ha affermato scendendo dal palco per discutere vis à vis col suo attentissimo e partecipativo pubblico.

Anche oggi Federico Fashion Style ha stregato i suoi fan mostrando loro le sue abilità e i suoi prodotti di alta qualità che non a caso lo hanno reso l’hair stylist più amato d’Italia. Tra le migliaia di selfie, video e foto che hanno illuminato il suo stand, non poteva mancare quello in compagnia di Carolina Stramare, Miss Italia 2019, presente oggi ad Aestetica e truccata, per l’occasione da Antonio Ciaramella, truccatore ufficiale di Miss Italia.

Ancora tante le novità e gli eventi in programma per la giornata di domani, in cui scopriremo i vincitori della 6° edizione di Aestetica Nails Challenge, il campionato internazionale dedicato alla nail art e quelli della 3° edizione di Aestetica Barber Contest, la sfida tra i barbieri più abili e stravaganti d’Italia.