Fast & Furious 9, pronti per un’altra sfida? Immagini in anteprima [video]

A maggio arriva il nuovo film di Fast & Furious 9. Ecco le anticipazioni e alcune immagini in anteprima.

Ecco alcune anticipazioni sul prossimo film della saga Fast & Furious 9. L’attesa per il numero 9 è quasi finita. Vin Diesel nel ruolo di Dominic Toretto al volante e Justin Lin alla regia garantiscono il successo delle scene mozzafiato con gli effetti speciali.

John Cena è la new entry nel cast per un franchise che deve molto al legame dentro e fuori dal set creatosi fra gli attori. Per il ruolo di nemesi è stata chiamata Charlize Theron che diventa Cipher, una pericolosissima e inflessibile cyberterrorista.

Fast & Furious 9

Rispetto ai precedenti film a movimentare la situazione non ci sarà il Luke Hobbs di Dwayne Johnson, ma come già detto ci sarà John Cena, ex collega sul ring e ora anche sul set dello stesso franchise.

Dominic Toretto metterà ancora una volta la famiglia al centro dei suoi interessi. E’ passato dall’essere un semplice criminale a lavorare per i federali, fino a diventare un temuto fuorilegge, che a volte lo ha allontanato dalla sua squadra. Ma Dom è stato sempre molto legato alla famiglia, per lui viene prima di tutto. In “Fast & Furious 9” accadrà qualcosa che gli farà scatenare l’inferno.

Il film Fast & Furious 9, diretto da Justin Lin, è distribuito da Universal Pictures.

L’uscita del film è prevista giovedì 21 maggio.