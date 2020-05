Lungomare di Napoli: stamattina la ripartenza di ristoranti e pizzerie è stata preceduta da un minuto di silenzio per ricordare le vittime del Coronavirus e da un lungo applauso.

Da oggi, giovedì 21 maggio, ristoranti e pizzerie della Campania sono riaperti al pubblico dopo più di due mesi di chiusura. È dunque partita la fase 2, il cui avvio è stato vissuto con grande emozione sul Lungomare di Napoli, zona piena di tante attività commerciali di questo tipo.

Imprenditori, pizzaiuoli e camerieri, tutti uniti (ma con rigoroso distanziamento sociale e mascherine) in un minuto di silenzio per ricordare le vittime del Coronavirus e poi in un lungo applauso di buon auspicio per la ripartenza. Un momento emozionante, accompagnato da una buona dose di ottimismo, ma soprattutto con l’appello alle istituzioni e ovviamente a cittadini e turisti: “Viva l’Italia”, “Le istituzioni non ci abbandonino”, “Napoli è bella”, “Venite nei nostri ristoranti”, urlano tra gli applausi gli imprenditori.

Il servizio video è stato realizzato da Videoinformazioni