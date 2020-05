Fase 2, il sindaco chiude il lungomare di Pozzuoli nel weekend

Il sindaco di Pozzuoli ha firmato l’ordinanza di chiusura del lungomare per il prossimo fine settimana in conseguenza agli assembramenti di sabato e domenica scorsi.

La chiusura del lungomare Pertini a via Napoli e del tratto di passeggiata che raggiunge il Rione Terra a Pozzuoli è stata disposta dal sindaco per le prossime giornate di sabato 16 e domenica 17 maggio. Il divieto interessa tutte le aree della passeggiata a mare e quelle a verde, le aree attrezzate per il gioco, così come quelle sportive. Ciò per evitare di dare luogo a qualsiasi forma di assembramento e svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto, come viceversa era accaduto nello scorso week end.

Lo ha annunciato lo stesso sindaco, Vincenzo Figliolia: “Così come preannunciato, ho firmato l’ordinanza di chiusura del lungomare per il prossimo fine settimana. La decisione è stata inevitabile dopo quanto si è verificato sabato e domenica scorsi con assembramenti e comportamenti non corretti in spregio dei sacrifici fatti in questi mesi per l’emergenza sanitaria”. Il provvedimento vuole essere un monito per coloro che hanno interpretato l’allentamento delle misure anti covid come un’uscita dalla fase emergenziale. “Il rischio contagio esiste sempre e occorre continuare a rispettare le regole – ha aggiunto il sindaco – se vogliamo debellare definitivamente il virus. Stiamo facendo di tutto per far tornare la città, piano piano e nel migliore dei modi possibili, alla normalità”.

Il mancato rispetto dell’ordinanza comporta il pagamento di una sanzione amministrativa che va da 400 a 3mila euro. Confermata la chiusura di Villa Avellino, dell’Oasi di Monte Nuovo e del Parco Urbano di via Vecchia delle Vigne “fino alla definizione del necessario contingentamento degli ingressi”. Viceversa da lunedì 18 maggio riapriranno i parcheggi Multipiano a via Napoli e del Molo Caligoliano sul porto.