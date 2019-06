Esame di maturità: pubblicati sul sito del Miur i nomi dei docenti esterni per le commissioni.

Sul sito del Miur sono disponibili i nomi e le materie dei commissari esterni per l’Esame di maturità 2019, che quest’anno avrà grandi novità (tra cui l’abolizione della terza prova scritta).

Una info in più per i “maturandi”, a breve chiamati alla conclusione del loro percorso di studi superiori: la prima prova scritta (quella di Italiano) si svolgerà mercoledì 19 giugno, seguita il 20 giugno dalla seconda prova scritta (che varia a seconda degli indirizzi di studio). Successivamente, sarà la volta degli orali.

Esame di maturità 2019: gli auguri del ministro Marco Bussetti