FlixBus: dalla nuova fermata ad Ercolano (sita in Piazza Trieste) saranno raggiungibili 12 destinazioni in Campania e Lazio, come Napoli, Salerno, Roma e gli aeroporti di Fiumicino e Ciampino.

FlixBus istituisce una fermata anche a Ercolano: il leader europeo dei viaggi in autobus integra la città nella sua rete di connessioni intercity, collegandola a 12 destinazioni in Campania e Lazio con il duplice obiettivo di facilitare gli spostamenti degli Ercolanesi e al tempo stesso agevolare i flussi turistici in arrivo nel territorio, con ricadute positive per l’economia locale.

L’arrivo a Ercolano segue il potenziamento dei collegamenti con Pompei, segnando così un ulteriore consolidamento della società degli autobus verdi nell’area vesuviana.

Raggiungibili 12 mete in Campania e Lazio: tra queste gli aeroporti di Fiumicino e Ciampino

In Campania, sono raggiungibili da Ercolano senza cambi Napoli, Salerno, Caserta, Battipaglia e Sala Consilina, mentre in Lazio sono collegate Roma (fino a tre volte al giorno), Latina, Aprilia, Pomezia, Frosinone e gli aeroporti di Fiumicino e Ciampino. Le corse per Fiumicino e Ciampino, in particolare, consentiranno agli Ercolanesi in partenza dagli scali romani di arrivare al terminal riposati e senza stress. Un altro vantaggio derivante dall’integrazione di Ercolano nella rete FlixBus, che con 2.000 destinazioni in 29 Paesi costituisce attualmente il più esteso network di autobus intercity al mondo, è la molteplicità di interconnessioni possibili, con la possibilità di raggiungere, con un solo biglietto, le destinazioni europee di maggior richiamo. Chi per esempio da Ercolano raggiunge Napoli può poi proseguire alla volta di Lione o Monaco di Baviera con un solo cambio, mentre da Roma si può ripartire, fra le altre, per Parigi, Zurigo o Francoforte.

Tutti i collegamenti con Ercolano, in partenza da Piazza Trieste, sono acquistabili sul sito www.flixbus.it, via app, nelle agenzie di viaggi del territorio e nelle edicole convenzionate.