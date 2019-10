Ercolano e Portici, arresti nella notte. I Carabinieri fermano un totale di 5 persone per ricettazione, resistenza e rapina.

Ieri sera i Carabinieri della Compagnia di Torre del Greco hanno tratto in arresto tre uomini e denunciato una coppia di coniugi.

In particolare a Ercolano è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale un quarantenne che non si è fermato all’alt intimato dai carabinieri ed è fuggito alla guida del proprio scooter. I militari lo hanno inseguito e tratto in arresto dopo essere riusciti a bloccarlo.

Fermata anche una coppia di coniugi in possesso di una pistola e proiettili di vario calibro.

Altri due uomini sono stati arrestati in esecuzione di provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria. Di questi, un ventitreenne è stato arrestato a Portici in esecuzione di un ordine di carcerazione in regime domiciliare per una rapina commessa nel 2011.

L’altro soggetto, un uomo di 48 anni, è stato arrestato a Cercola in esecuzione di un ordine di carcerazione per il reato di ricettazione commesso nel 2014.

Nello stesso pomeriggio, una coppia di coniugi è stata denunciata in stato di libertà a seguito del rinvenimento di una pistola a salve cal. 8, priva di tappo rosso, 58 proiettili di vario calibro e due passamontagna.