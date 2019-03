La terza Superluna dell’anno coincide con lo Equinozio di Primavera 2019: Google lo celebra attraverso la foto di un mondo con un fiorellino rosa che gli spunta sulla testa.

Stasera inizia “ufficialmente” la primavera, visto che alle 22.58 ci sarà lo Equinozio di Primavera. Dopo il primo Equinozio dell’anno, il giorno e la notte avranno più o meno la stessa durata nella maggior parte del mondo.

Come riporta “Quotidiano.net”, tale “ricorrenza” è celebrata anche sui social e su Google, che in homepage ha pubblicato un doodle con la foto di un mondo in stile cartone animato, che ha un fiorellino rosa che gli spunta sulla testa: un messaggio in ideale continuità con le recenti iniziative dedicate all’ambiente. La primavera terminerà con il Solstizio d’Estate a giugno, quando inizia l’estate astronomica. Per i meteorologi, invece, la Primavera nell’emisfero nord inizia 3 settimane prima dell’Equinozio, quindi l’1 marzo, e termina il 31 maggio. Inoltre, stasera, con l’arrivo della Primavera, spunta anche la terza e ultima Superluna piena del 2019 che, dopo quella di febbraio, sarà la più grande dell’anno. Stanotte sarà possibile ammirarla anche in streaming (a partire dalle 17:45) sul canale Ansa Scienza&Tecnica, grazie alla diretta del Virtual Telescope Project. Si tratta di una vera e propria chicca per gli appassionati, con la Superluna ritratta mentre sorge sui monumenti di Roma. Uno spettacolo molto raro: “Quest’anno, l’Equinozio di Primavera cade il 20 marzo, alle 22:58 – spiega l’astrofisico Gianluca Masi, responsabile del Virtual Telescope – Pochissime ore dopo, il 21 marzo alle 02:43, la Luna raggiungerà la fase piena. Questa coincidenza di date non avveniva dal 2000 e non riaccadrà prima del 2030. Ma in questi due casi non si tratta di Superlune. Un’occasione per alzare lo sguardo al cielo, soprattutto nei centri urbani dove l’illuminazione limita la vista del firmamento. Proprio per questo – rileva Masi- l’Unione Astronomica Internazionale (Iau) sta organizzando il 16 maggio, giornata mondiale della luce Unesco, l’iniziativa Cieli bui per tutti“. Per Masi, l’anticipo dell’equinozio di Primavera al 20 anziché al 21 marzo “è dovuto a una lenta deriva del calendario gregoriano, legata all’esigenza di dovere approssimare al meglio la durata dell’anno astronomico. Intorno al 2048 l’equinozio cadrà addirittura il 19”.