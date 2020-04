Emergenza coronavirus, arriva il contributo per gli artisti. Come richiederlo

L’iniziativa è della collecting Artisti 7607 per l’emergenza Coronavirus. Sostegno per gli attori e richiesta di contributi. Qui tutte le informazioni e a chi rivolgersi.

A partire dal 1°aprile 2020 è disponibile sul sito di Artisti 7607 (www.artisti7607.com), l’iniziativa a sostegno degli attori mandanti della collecting Artisti 7607 che gestisce i diritti connessi al diritto d’autore spettanti agli artisti interpreti ed esecutori.

L’azione, mirata a sostenere i lavoratori del settore spettacolo, è stata divulgata sui canali ufficiali di Artisti 7607, come aiuto concreto agli artisti e prevede i seguenti punti d’intervento:

Sostegno per il lavoro perso a Marzo e Aprile 2020

In considerazione delle attività professionali nell’audiovisivo e nel teatro, sospese o cancellate nei mesi di marzo e aprile 2020, gli artisti mandanti aventi diritto in stato di necessità, possono richiedere ad Artisti 7607 un sostegno di € 500.00, documenti fiscali al link:

https://www.artisti7607.com/iniziative-di-sostegno-emergenza-coronavirus/ ;

Anticipo Pagamento per Copia Privata 2018

E’ anticipata la ripartizione dei compensi per copia privata 2018 per € 300.00, per gli artisti mandanti aventi diritto, documenti fiscali al link https://www.artisti7607.com/iniziative-di-sostegno-emergenza-coronavirus/ ;

Rimborso per Provini in Self Tape

Artisti 7607 sostiene l’attività professionale degli interpreti con un compenso di € 80.00 anche per la partecipazione a provini di cinema e TV svolti in self tape;

Indennità INPS, Assistenza tramite lo “Sportello Fiscale”

I mandanti della collecting potranno inviare una e-mail di richiesta all’indirizzo sportellofiscale@contaconsulting.it , contattando il servizio gratuito di “Sportello Fiscale”, che assisterà gli artisti nella preparazione della domanda per l’indennità INPS di € 600.00 previsto dal decreto Cura Italia per i lavoratori dello spettacolo.

Sportello Legale

La collecting mette a disposizione dei propri mandanti, il servizio gratuito di “Sportello Legale”, scrivendo all’indirizzo mail: sportellolegale@artisti7607.com.

Il servizio offre servizi di consulenza legale in tema di diritto del lavoro e di diritti derivanti dal rapporto di lavoro o di collaborazione, esecuzione e cessazione del contratto di lavoro o di collaborazione.