Edenlandia e COMICON: una partnership all’insegna del divertimento!

Dopo tanta attesa, un anno fa il parco divertimenti che ha fatto sorridere tutti i bambini campani e non solo ha riaperto le sue porte. La magia e il divertimento tornano in città grazie a Edenlandia, modificando il concetto di svago e offrendo al pubblico puro intrattenimento.

Per celebrare questo clima magico, contornato di allegria, COMICON ha deciso di stringere una partnership con il parco divertimenti, in modo da permettere a tutte le famiglie di dedicarsi una giornata senza pensare a tutto quello che si lascia fuori.

Presentando il biglietto del Comicon all’ingresso sarà infatti possibile ottenere il 20% di sconto sulla ricarica di Edencard. L’ingresso al parco è infatti gratuito, ma grazie alla card si può accedere alle varie attrazioni presenti: ricaricandola con la nostra speciale promozione potrete raddoppiare il divertimento!

Nel lontano 1965 il primo bambino ha varcato gli archi monumentali; dopo 54 anni Edenlandia è considerato il primo ed unico food and leisure park d’Italia.

Le storiche aree tematiche si sono evolute in giochi 4.0, così da diventare un perfetto connubio di tecnologia e tradizione, i due ingredienti da cui nascono le 28 attrazioni che animano il parco tanto amato da tutti gli utenti che lo scelgono. Giostre storiche, adrenaliniche, per bambini, ma anche attrazioni pensate per tutte le età, con un pizzico di fantasia e di musica, guideranno le vostre giornate verso un mondo di spensieratezza.

Siete pronti per saltare a bordo dello storico trenino di Edenlandia insieme a COMICON? Vi aspettiamo a bordo!