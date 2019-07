Edenlandia: Domani grande festa con prezzi scontati al 50 % e tante novità

Domani 26 luglio Edenlandia festeggia il primo anno di riapertura. Ci sarà una grande festa con prezzi scontanti e tanto divertimento e novità per i bambini.

Domani si festeggia un anno di Edenlandia 26 luglio 2018 – 26 luglio 2019. Un pomeriggio “scontato” nei prezzi ma non nel divertimento. I bambini sono invitati a soffiare sulla prima candelina del più grande parco cittadino partenopeo, ad ingresso gratuito. Un progetto unico ed innovativo nel suo genere, proponendo un nuovissimo concetto di parco per il tempo libero: coniuga le eccellenze campane del food e del divertimento, presentandosi come primo ed unico “ Food & Leisure Park” d’Italia.

Aperto tutti i giorni, per il suo primo anno di vita il parco di Fuorigrotta regala al suo pubblico molte giostre scontate fino al 50%. Tra le attrazioni in festa : Escape Room, Bruco Mela, Dumbo, Castello di Lord Sheidon e Galeone, Le Beffe, salto trampolino, Happy Swing, Jump Around, Carosello, i giochi a premi, Kartodromo, Trenino di Edenlandia, Autoscontro, Ranger.

I nuovi orari estivi: lunedì – venerdì ore 16.00 – 24.00, sabato, domenica e festivi ore 11.00 – 01.00