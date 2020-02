Nutella: domani, mercoledì 5 febbraio, grandi festeggiamenti per la crema alla nocciola più famosa (e gustosa) del mondo.

Domani, mercoledì 5 febbraio, il mondo festeggia la Nutella, ovvero la crema alla nocciola made in Italy più famosa e gustosa, inventata nel 1964 dall’imprenditore dolciario Michele Ferrero. Curiosa l’origine del nome del prodotto, visto che Ferrero diede alla sua crema spalmabile un vezzeggiativo italiano del termine inglese “Nut” (che significa nocciola).

56 anni e non sentirli per la crema spalmabile contenente cacao e nocciole, sempre più gustata nei suoi inconfondibili barattoli e bicchieri da tutte le generazioni (che hanno apprezzato moltissimo anche i suoi “figli”, come i Nutella B-ready e, soprattutto, i Nutella Biscuits). Il World Nutella Day è un evento celebrativo istituito per gioco da una blogger americana, Sara Rosso, il 5 febbraio 2007. L’appuntamento invita tutti i golosi a partecipare con la pubblicazione di immagini del proprio World Nutella Day sui social, accompagnate dall’hashtag #worldnutelladay.

Tra le tante iniziative della giornata è segnalata quella della catena internazionale del Fast Food Mc Donald’s che porta, per la prima volta in tutti gli store italiani, pane e Nutella con il nuovo McCrunchy Bread e la possibilità di assaggiarlo gratuitamente a Milano, Roma, Napoli e Bari nella fascia oraria che va dalle 15 alle 18.