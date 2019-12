Eav, comunicati gli orari per le festività di Natale e Capodanno

Eav ha reso noti gli orari per i giorni del 24, 25, 26, 31 dicembre 2019 e 1 gennaio 2020.

Sono stati resi noti gli orari riguardanti le linee Eav per i giorni del 24, 25, 26, 31 dicembre 2019 e 1 gennaio 2020. In occasione delle Festività Natalizie, sulle Linee Suburbane sarà osservato il seguente programma di servizio:

Napoli – Benevento

Giorni 24 e 31 dicembre 2019

Ultime partenze: da Napoli Centrale per Benevento Centrale 18:06 da Benevento Centrale per Napoli Centrale 14.19

Napoli – Piedimonte Matese Giorni 24 e 31 dicembre 2019

Ultime partenze: da Napoli Centrale per Piedimonte Matese 17:20 da Piedimonte Matese per Napoli Centrale 14:31

Giorni 25 dicembre 2019 e 1 gennaio 2020

sarà effettuato servizio automobilistico di supporto dalla ditta A.M., con partenza ai seguenti orari: da Piedimonte Matese per Napoli 06:37 da Piedimonte Matese per Napoli 08:28 da Napoli per Piedimonte Matese 08:37 da Napoli per Piedimonte Matese 12:28

Linea metropolitana Piscinola-Aversa Giorni 24 e 31 dicembre 2019

Ultime partenze: da AVERSA CENTRO per PISCINOLA 19:30 da PISCINOLA per AVERSA CENTRO 19:45

Giorno 25 dicembre 2019

Ultime partenze: da AVERSA CENTRO per PISCINOLA 13:30 da PISCINOLA per AVERSA CENTRO 13:45

Giorno 1 gennaio 2020

Prime partenze: da AVERSA CENTRO per PISCINOLA 10:00 da PISCINOLA per AVERSA CENTRO 10:15