Delivery in Campania, attività di ristorazione aperte anche il 1° maggio

L’Unità di Crisi ha specificato come l’attività di delivery in Campania per pub, bar, ristoranti, pizzerie e pasticcerie sia consentita anche il 1° maggio.

Delivery in Campania | Il prossimo primo maggio le attività di ristorazione (fra cui pub, bar, gastronomie, ristoranti, pizzerie, gelaterie e pasticcerie), possono restare aperte con le modalità stabilite dall’ordinanza precedente, quindi per l’attività di consegna a domicilio. E’ quanto ricorda l’Unità di Crisi Regionale per la realizzazione di misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologia da Covid-2019.