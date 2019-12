Luigi de Magistris: il sindaco di Napoli ha rilasciato a CRC parole molto dure su Anm, facendo anche il punto sul problema rifiuti in città.

Un’altra giornata di passione, quella di ieri mercoledì 11 dicembre, per gli utenti della Linea 1 della Metropolitana di Napoli, costretti a fare i conti con lo stop totale del servizio per circa tre ore (dalle 14.30 fino alle 17.30 circa). Esasperati dall’ennesimo disagio, numerosi passeggeri hanno addirittura bloccato i binari. Inizialmente un guasto aveva limitato le corse alla tratta Garibaldi-Colli Aminei, poi la protesta dei cittadini ha paralizzato l’intera tratta. Tutto ciò all’indomani dello sciopero che aveva già causato non pochi problemi ai cittadini. Scene sempre più paradossali, soprattutto se si pensa che il sindaco Luigi de Magistris aveva auspicato che nel 2019 Napoli assumesse il ruolo di “capitale mondiale dei trasporti”. Lo stesso primo cittadino è inoltre convinto che la metropolitana della città partenopea, con l’arrivo dei nuovi treni, possa essere “seconda solo al Giappone”: uno scenario che oggi sembra davvero lontanissimo.

Di fronte all’ennesimo disagio, il sindaco di Napoli usa oggi toni forti contro Anm: “La situazione è complessa – dichiara de Magistris a Barba&Capelli, trasmissione di Corrado Gabriele in onda su Radio CRC – L’altro giorno è stata messa in sicurezza, e questo non è un risultato che può essere liquidato come un mera pratica burocratica. Adesso l’azienda è stata messa in condizioni di operare, il 31 dicembre scade il contratto di servizio. Metterò delle condizioni: non rinnoverò il contratto di Anm se non verranno innalzate le qualità dei servizi. Con la fine dell’inverno entreranno in funzione i filobus, i treni della linea 1 arriveranno, la linea 6 verrà attivata. Se tutte queste condizioni non verranno accettate, Anm, come è stata salvata, verrà sciolta -attacca il primo cittadino partenopeo- E’ il momento di pensare ai cittadini, quindi se ciò non accade, non si può procedere i questo modo. Anm, se non garantisce il servizio, non ha modo di esistere.

Io sono per il pubblico perché credo nel pubblico, ma se Anm non funziona, ci sarà un servizio privato. Ci deve essere orgoglio in tutto questo lavoro. Non credo che ogni giorno ci sia un guasto tecnico nella metropolitana. Erogheremo i 54 milioni solo se l’amministratore di Anm garantisce, per iscritto, una serie di condizioni”.

De Magistris sui rifiuti: “In queste ore dovremmo risolvere problema degli ingombranti”