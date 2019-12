Luigi de Magistris: il sindaco di Napoli annuncia che la l’iniziativa (prevista sabato scorso ma annullata all’ultimo momento per mancanza di alcuni permessi) si rifarà il 3 gennaio.

Ha fatto molto discutere l’annullamento del concerto della Notte dell’Arte in piazza del Gesù, causa mancanza di permessi scoperta all’ultimo momento, quando i vigili hanno fermato la manifestazione. Tuttavia, come annunciato dal sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, l’iniziativa si rifarà venerdì 3 gennaio.

De Magistris non dimentica tuttavia l’increscioso episodio dell’annullamento del concerto a pochissimi minuti dal via: “Rimango convinto che quella sera si poteva evitare ciò che è accaduto -afferma il primo cittadino partenopeo a margine della conferenza di presentazione del Capodanno a Napoli – E siccome sono il sindaco sto facendo le verifiche adeguate per capire chi poteva evitare una cosa di questo tipo. Se qualcuno ha sbagliato pagherà. Sono in corso una serie di verifiche che stiamo mettendo in atto perché queste cose non devono accadere – sottolinea de Magistris – Si tratta di una questione su cui c’è una mia attenzione particolare e una verifica personale, perché ci sentiamo tutti quanti danneggiati”. Break Napoli, dichiara ancora il sindaco, “tornerà con un programma ancora più ricco che prevede il coinvolgimento, in questo caso, non solo della II Municipalità ma anche del Comune di Napoli. Saremo in grado di recuperare ancor meglio di prima”.

La Notte d’Arte al Centro storico, format a cura della II Municipalità e di Marino D’Angelo (presidente dell’Associazione Abili Oltre e capofila della RTI con “First Social Life”) e dedicato alla valorizzazione culturale e sociale della città, rientra in Voglia ‘e turna’, il ricchissimo programma di eventi del Natale 2019 del Comune di Napoli.

Tra gli artisti che hanno aderito alla manifestazione, anche Tony Esposito, Maurizio De Giovanni, Maurizio Capone, Marco Zurzolo, Peppe Quintale, Andrea Sannino, Loredana Daniele e Maldestro. Soddisfatto anche il direttore artistico della manifestazione, Gianfranco Gallo, che nei giorni scorsi aveva esternato tutta la sua amarezza per l’annullamento del concerto in piazza del Gesù: “Il concerto spettacolo del 3 gennaio a Piazza del Gesù -ha scritto l’attore napoletano su Facebook- sarà ricco di contenuti e non il solito Boom Boom.

Sarà pieno di giovani e di artisti raffinati e di talento, ci saranno attrici ed attori che portano Napoli ovunque ed eccellenze del Teatro cui darò per una volta, la piazza. Ci distingueremo tra popolo e cultura. E le donne avranno un ruolo importante e di spessore. W Break Napoli”.