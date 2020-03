Covid-19, palestre chiuse: con Pro Fighting Napoli gli allenamenti sono in streaming

Covid-19, palestre chiuse: La Pro Fighting Napoli Club, dal lunedì al venerdì, alle ore 18, trasmette live sui suoi canali Facebook e Instagram, sessioni di allenamento da eseguire comodamente in casa.

NAPOLI – Tutti in casa per l’emergenza sanitaria che ha colpito il Paese. Tra le rinunce obbligatorie, con la chiusura di palestre e piscine, anche quella all’allenamento. A Napoli, però, c’è chi offre un training quotidiano in diretta streaming: è la Pro Fighting Napoli Club, che dal lunedì al venerdì, alle ore 18, trasmette live sui suoi canali Facebook e Instagram, sessioni di allenamento da eseguire comodamente in casa.

L’iniziativa, del tutto gratuita, è stata voluta dai soci del club di via D’Isernia a Chiaia: Andrea Paesano, Luca Donadio e Ivan Milone. “Con la chiusura della struttura, abbiamo inteso offrire un servizio ai nostri abituali clienti e non solo”, fanno sapere i tre.

“I nostri canali social sono aperti a tutti coloro che vogliono allenarsi da casa con il contributo a distanza che offriamo noi stessi, eseguendo gli esercizi davanti alla telecamera. L’orario è quello nel quale generalmente registriamo il maggior numero di presenze in palestra, ma l’allenamento resterà sui nostri profili per chi volesse farlo la sera o il mattino”.

La sessione di lavoro è per tutti: “Non servono attrezzature da palestra, ma semplici prodotti che si trovano in ogni casa: bottiglie d’acqua, un paio di sedie da usare come appoggio…”.

A giudicare dai numeri, c’è molta voglia di sport: sono state 3.500 le visualizzazioni dei primi due allenamenti sulla pagina Facebook della Pro Fighting Napoli, mentre su Instagram i contatti e le richieste per portare avanti quest’iniziativa si susseguono ora dopo ora. Entusiasti gli utenti, che hanno espresso apprezzamento nei commenti. L’iniziativa andrà avanti fino alla riapertura della palestra. Pro Fighting comunica infine che gli abbonamenti sono stati congelati fino alla riapertura.

Info: https://www.facebook.com/profightingnapoliclub