Coronavirus in Campania: nella giornata di ieri la Protezione Civile ha inviato più di 70mila mascherine FFP2 ed FFP3. Ultimo bollettino: 145 tamponi positivi su 1061 effettuati.

Dopo la durissima lettera al Governo scritta dal Governatore Vincenzo De Luca, in cui quest’ultimo aveva sottolineato elementi di sottovalutazione che si erano registrati nei giorni scorsi, nella giornata di ieri la Protezione Civile ha inviato in Campania 71.560 mascherine FFP2 ed FFP3 per l’emergenza Coronavirus. Sempre ieri, per la prima volta, sono arrivate 2.100 tute protettive.

“Non è un grande quantitativo – ha dichiarato De Luca – ma ci auguriamo che sia l’inizio di un programma più ampio di consegne alla Campania del materiale sanitario necessario. Di queste forniture, com’è noto, è responsabile esclusivamente la Protezione Civile. Controlleremo ora per ora che questo programma di consegne vada avanti in maniera programmata. Per il resto, sta andando a regime il piano di potenziamento sugli esiti dei tamponi. Com’è noto abbiamo avuto nel giro di una settimana, oltre all’unico laboratorio del Cotugno, altri 9 laboratori in tutta la regione. Entro questo fine settimana, ci sarà la possibilità di avere i risultati entro le 24 ore, senza più arretrati“. Palazzo Santa Lucia conferma inoltre l’arrivo per lunedì di un primo blocco del milione di kit rapidi che la Regione ha ordinato direttamente a fornitori cinesi. Questo darà un altro importante aiuto per le verifiche rapide su casi di pazienti positivi.

Si sta inoltre procedendo per quanto riguarda le visiere trasparenti, nella verifica di un prototipo per farle produrre direttamente ad aziende campane, oltre che con i lavori appaltati dalla Regione per realizzare altre strutture ospedaliere nuove per 120 posti letto Covid 19 (che dovrebbero essere pronte in due settimane).

Dalla nota della Regione si apprende inoltre che oggi “il Presidente De Luca illustrerà anche il quadro riassuntivo degli arrivi di materiale sanitario, con doverose e rigorose puntualizzazioni su numeri e tempi di intervento da parte della Protezione Civile”.

Coronavirus in Campania, ultimo bollettino: 145 casi positivi su 1061 tamponi effettuati

L’Unità di Crisi della Regione Campania comunica che nella giornata di ieri sono stati esaminati:

presso il centro di riferimento dell’ospedale Cotugno di Napoli 369 tamponi di cui 35 risultati positivi;

presso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno 102 tamponi di cui 52 risultati positivi;

presso l’ospedale Moscati di Avellino 78 tamponi di cui 7 risultati positivi;

presso il centro di riferimento dell’ospedale Ruggi d’Aragona di Salerno 253 tamponi di cui 25 risultati positivi;

presso il laboratorio della Federico II 65 tamponi di cui 13 risultati positivi;

presso il centro di riferimento dell’ospedale Moscati di Aversa 87 tamponi di cui 1 risultato positivo;

presso il centro di riferimento l’ospedale Sant’Anna di Caserta 65 tamponi di cui 2 risultati positivi;

presso il centro di riferimento dell’ospedale San Paolo di Napoli 42 tamponi di cui 10 risultati positivi.

Nella tarda serata di ieri sono stati quindi esaminati 1061 tamponi: 145 sono risultati positivi. Per un totale di 1454 casi positivi in Campania (su 9728 test complessivi).