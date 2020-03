Coronavirus: il farmaco sperimentato a Napoli continua a dare buoni risultati.

Continua a dare buoni risultati il Tocilizumab, il farmaco per l’artrite reumatoide sperimentato con successo punto da medici del Cotugno e del Pascale allo scopo di curare malati di Coronavirus affetti da infezioni polmonari: “Da sabato abbiamo trattato sei pazienti tutti intubati. Di questi – dichiara a “Il Mattino” Paolo Ascierto, direttore dell’unità di immunologia clinica del Pascale- tre hanno avuto un miglioramento importante. Il primo paziente ha evidenziato segni di miglioramenti alla Tac di controllo effettuata ieri sera”.

Si ipotizza di stubare il paziente se rimarrà stabile: “La scienza e la medicina sono fondamentali per la società. L’apporto indispensabile dei ricercatori nella lotta al Coronavirus – afferma Laura Garavini, presidente della commissione Difesa del Senato – conferma ulteriormente l’eccellenza dei nostri scienziati. Bene che l’Aifa abbia accolto l’appello dei medici del Pascale di Napoli, del quale anche io mi ero fatta promotrice, estendendo l’utilizzo del farmaco antiartrite Tocilizumab, che sta dando segnali incoraggianti di efficacia sui pazienti affetti da Covid-19. Un passo in avanti nel contrasto all’epidemia e un segnale importante per i tanti contagiati e i loro familiari. Così come per il personale sanitario, in prima linea da giorni nel gestire l’emergenza”.

Tale farmaco potrebbe essere esteso ad almeno 250 pazienti, con il protocollo messo a punto e inviato all’Aifa, l’agenzia italiana del farmaco. Inoltre, Maurizio de Cicco (Amministratore Delegato di Roche Italia) si è impegnato a fornire gratuitamente il farmaco agli ospedali.