Emergenza Coronavirus: alcune indicazioni operative da parte di Palazzo Santa Lucia per le farmacie che stanno lavorando a battenti chiusi.

Nell’ambito dell’emergenza Coronavirus, la Direzione Generale per la tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale della Regione Campania ha pubblicato alcune indicazioni operative per le farmacie, che in questo difficile periodo stanno lavorando a battenti chiusi.

In tale documento, viene ricordato che alle Asl e agli Ordini competenti per territorio viene affidata l’organizzazione e la vigilanza del servizio farmaceutico.

Nell’attuale situazione di emergenza Covid 19, la scelta adottata in via straordinaria dal titolare di farmacia di espletare il servizio a battenti chiusi, per l’impossibilità di attuare misure e procedure idonee a garantire i necessari standard di sicurezza, si ritiene debba essere comunicata al competente Ordine professionale e alla Asl competente per territorio, in modo che possano monitorare il servizio sul territorio e avere una reale mappatura delle attività svolte in modalità differenziate.

L’invito per i titolari di farmacia è inoltre quello di comunicare all’Ordine e all’Asl anche il periodo e quali ore (per eventuali e particolari esigenze di ordine pubblico) svolgerà il servizio a battenti chiusi, ed ogni eventuale variazione.