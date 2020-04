Coronavirus a Napoli: martedì 21 Aprile il Tavolo del Comune per la promozione della mobilità ciclabile “La Mobilità Sostenibile per la Fase 2 a Napoli”.

L’emergenza Coronavirus e quello che immaginiamo essere il post emergenza impongono agli attori istituzionali riflessioni e pianificazioni ancora più forti e coraggiose in chiave di sostenibilità. Sostenibilità ambientale, sostenibilità economica ed ovviamente sostenibilità della mobilità individuale e collettiva nel tessuto urbano delle grandi metropoli.

L’Amministrazione comunale di Napoli ha pianificato in tal senso e con questa vision da tempo, avvalendosi delle professionalità ed esperienze del suo Tavolo per la promozione della mobilità ciclabile, nella consapevolezza dell’impatto positivo per le comunità del cambio di paradigma legato alle infrastrutture di mobilità e alle abitudini della cittadinanza in tal campo. Nella consapevolezza di una possibile fase 2, un periodo post emergenza Covid per il quale si possono prevedere, anche per la città di Napoli, prescrizioni alla mobilità e al trasporto pubblico che ne potrebbero limitare l’utilizzo, l’emergenza potrebbe rafforzare modi di trasporto che siano sostenibili e che garantiscano il distanziamento sociale come l’utilizzo della bicicletta.

“Per meglio definire i prossimi passi vogliamo avviare un’attività di ascolto. A tal fine abbiamo deciso di convocare una riunione del Tavolo per la promozione della mobilità ciclabile, martedì 21 aprile, alle ore 16.30, a cui sarà possibile partecipare iscrivendosi al link https://www.eventbrite.it/e/biglietti-la-mobilita-sostenibile-nella-fase-2-a-napoli-riunione-del-tpmc-102771426102?fbclid=IwAR2wDUX3qjQgK7RFrTJS6liAJwMyLkf-fCVwTZRQ8e7TNvYtXaq2CMrZML8 Il giorno precedente l’appuntamento gli iscritti riceveranno sulla mail con la quale si sono registrati il link per partecipare alla riunione”.

E’ quanto rendono noto Alessandra Clemente -assessore alla Mobilità Sostenibile-, Enrico Panini -vicesindaco con delega alla Viabilità e Trasporto Pubblico-, Raffaele Del Giudice -assessore all’Ambiente-, Luigi Felaco -assessore alla Qualità della vita- e Luca Simeone, presidente del Tavolo per la promozione della Mobilità Ciclabile cittadina.