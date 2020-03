Comune di Napoli: prosegue il programma di igienizzazione delle strade cittadine per contrastare l’emergenza Coronavirus.

Prosegue il programma di sanificazione delle strade cittadine voluto dal Comune di Napoli per contrastare l’emergenza Coronavirus. Gli interventi di igienizzazione effettuati da ASIA in collaborazione con l’ASL sono stati programmati nella settimana appena conclusa individuando prioritariamente le zone ad elevata frequentazione o per funzioni (ospedali, stadio, università, stazioni, ecc.).

Coronavirus, sanificazione a Napoli: gli interventi già fatti

11 marzo

Municipalità 1: via Pessina – dal Museo – via Toledo – Piazza Trieste e Trento – Piazza Plebiscito 12 marzo; Municipalità 3: Via Vergini – Via Arena alla Sanità – Piazza Cavour – Via Foria – Piazza Carlo III; Municipalità 4 Via Cirillo – Via Carbonara – Via A. Poerio – Corso Garibaldi – Via Poggioreale – Via Stadera – Corso Meridionale – Via Nazionale – Via Rimini – Via Pavia – Via Ferrara (lato superiore) – Via Foggia – Via Acquaviva – Via Pignatelli – Piazza Coppola – Via Vesuvio; Municipalità 5 e 8 Zona Ospedaliera (Cotugno – Monaldi – Cardarelli – Santobono); Municipalità 6 Corso Buozzi – via Velotti – Piazza De Franchis – Corso Sirena – Piazza Bisignano.

13 marzo

Municipalità 1: via Chiaia – Piazza dei Martiri – via Alabardieri – via C. Poerio – via Carducci – via dei Mille – via Filangieri – Piazza Amedeo – via Martucci – via Riviera di Chiaia – Piazza Vittoria; Municipalità 2: Via Depretis – Piazza Municipio – Via Marina – Corso Umberto; Municipalità 3: Via Cristallini – Piazza San Severo – Santa Maria Antaesecula 8 (anche con traverse) – Via Fontanelle; Municipalità 4: Piazza Garibaldi – Via Bologna – Via Torino – Via Milano – Via Firenze – Piazza Principe Umberto; Municipalità 6: Viale Margherita – Corso Ponticelli – Piazza Aprea – Piazza De Iorio – Via de Meis.

14 marzo

Municipalità 3: via Arenaccia – via SS Giovanni e Paolo – via Carlo de Marco – via Profumo – via Guadagno – via Macedonia – Piazza S. Eframo vecchia – Piazza Miracoli e zona Miracoli – Via Tanucci – Viale Umberto Maddalena; Municipalità 6: Corso San Giovanni – Via Ponte dei Francesi; Municipalità 7: Calata Capodichino – Corso Secondigliano; Municipalità 10: Piazzale Tecchio e zona Università – via Terracina e zona ospedale San Paolo – area stadio San Paolo.

15 marzo

Municipalità 3: Piazza G. Battista Vico – via Pier delle Vigne – via Michele Tenore – via Veterinaria – via Mazzocchi – via Macedonio Melloni – via Ulderigo Masoni – via Abate Minichini – Via Severino – Via Scipione Rovito – Via Santa Teresa degli Scalzi – Corso Amedeo di Savoia; Municipalità 4: Via Colonnello Lahalle – Corso Malta – Borgo Sant’Antonio Abate – Via sant’Alfonso dei Liguori – Via Cesare Rosaroll – Porta Capuana – Via Nicola Rocco – Via Ettore Bellino – Vico Sant’Eframo Vecchia.

Coronavirus, sanificazione a Napoli: i prossimi interventi

16 marzo

Via Zuccarini – Fermata metro – Via Labriola – Viale Resistenza – Piazza Giovanni Paolo II – Don Guanella – Centro Direzionale – Via Gianturco – Via Ferraris – Piazza del Gesù – Piazza Bellini – Piazza San Domenico Maggiore – Via Mezzocannone – Via Tribunali.

17 marzo

Via Epomeo – Via Napoli – via Provinciale -via vecchia e via San Donato – Via Salvator Rosa – Piazza Mazzini – Corso Vittorio Emanuele – Largo Sermoneta – Piazza Leone – Quartieri Spagnoli (compreso ospedale Pellegrini) – Rione Villa – Corso Protopisani – Via Nuova Villa – Piazza Caponnetto – via Aubry- Via Scarlatti angolo via Morghen, Piazza Vanvitelli, Via Scarlatti tratto pedonale, Via Luca Giordano tratto pedonale, Via Scarlatti fino al ponte di Via Cilea (dalle ore 5 del mattino).

18 marzo

Via Cilea – Viale Augusto – Via Diocleziano – Via Leopardi -Via Marino – via Nuova San Rocco – via Emilio Scaglione – via Santa Maria a Cubito – Corso Chiaiano – Quartieri Spagnoli – Rione Incis (via Hemingway – Via F.lli Grimm – Via Armstrong – Via Calvino e traverse).

19 marzo

via Campanile – via Eraclito – via Parmenide – via Escrivà – via Picasso – via Miano – viale Colli Aminei – via Nicolardi- Piazza Mercato – Borgo Orefici Piazza Muzii e Piazzetta Arenella, Via Niutta, Via Piscicelli, Via Ruoppolo, Via Giotto.