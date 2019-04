Domeniche ecologiche: il 28 aprile, il 12 maggio e il 9 giugno stop ai veicoli dalle 9.30 alle 13.00. Riecco anche la Ztl a Marechiaro.

Tornano a Napoli le domeniche ecologiche volte alla salvaguardia dell’ambiente. Esse sono previste nelle giornate del 28 aprile, 12 maggio e 9 giugno, con blocco della circolazione dei veicoli dalle 9,30 alle 13 limitatamente alla parte del territorio comunale indicata nella disposizione dirigenziale n. 1 del 16 Aprile 2019. Per l’occasione sarà potenziato il servizio del trasporto su gomma dell’Anm e attivato il servizio Taxi collettivo.

Comune di Napoli, Ztl a Marechiaro: tutti i dettagli

Da Pasqua, intanto, scatta inoltre l’ordinanza anti caos per Marechiaro con zone a traffico limitato. Ecco tutti i dettagli (riportati da “Il Mattino”) su tale provvedimento, che ci sarà nelle seguenti date:

20, 21,22 e 25 aprile 2019 : con presenza di agenti al blocco (solo in questo periodo senza attivazione delle telecamere per consentire ai residenti di espletare le pratiche per il rilascio dei permessi) divieto di transito veicolare nella Ztl via Marechiaro, dalle 8 alle 17, nel tratto tra via Coroglio e via Alfano; per l’intera giornata (H24) tra via Alfano e via Marechiaro;

: con presenza di agenti al blocco (solo in questo periodo senza attivazione delle telecamere per consentire ai residenti di espletare le pratiche per il rilascio dei permessi) divieto di transito veicolare nella Ztl via Marechiaro, dalle 8 alle 17, nel tratto tra via Coroglio e via Alfano; per l’intera giornata (H24) tra via Alfano e via Marechiaro; Dal 1° al 31 maggio 2019 : nei giorni festivi e prefestivi, con attivazione dei varchi telematici sino a settembre, divieto di transito veicolare per l’intera giornata (H24) in via Marechiaro nel tratto tra via Alfano e piazzetta Marechiaro;

: nei giorni festivi e prefestivi, con attivazione dei varchi telematici sino a settembre, divieto di transito veicolare per l’intera giornata (H24) in via Marechiaro nel tratto tra via Alfano e piazzetta Marechiaro; Dal 1° al 20 giugno 2019 : nei giorni festivi e prefestivi divieto di transito veicolare nella Zona a Traffico Limitato di Via Marechiaro, dalle ore 8:00 alle ore 19:00 nel tratto tra Via Coroglio e Via Alfano; tutti i giorni per l’intera giornata (H24) nel tratto tra Via Alfano e Piazzetta Marechiaro;

: nei giorni festivi e prefestivi divieto di transito veicolare nella Zona a Traffico Limitato di Via Marechiaro, dalle ore 8:00 alle ore 19:00 nel tratto tra Via Coroglio e Via Alfano; tutti i giorni per l’intera giornata (H24) nel tratto tra Via Alfano e Piazzetta Marechiaro; Dal 1° luglio al 1° settembre 2019 : divieto di transito veicolare nella Zona a Traffico Limitato di Via Marechiaro, dalle ore 8:00 alle ore 19:00 nel tratto tra Via Coroglio e Via Alfano; per l’intera giornata (H24) nel tratto tra Via Alfano e Piazzetta Marechiaro;

: divieto di transito veicolare nella Zona a Traffico Limitato di Via Marechiaro, dalle ore 8:00 alle ore 19:00 nel tratto tra Via Coroglio e Via Alfano; per l’intera giornata (H24) nel tratto tra Via Alfano e Piazzetta Marechiaro; Dal 2 al 29 settembre 2019: nei giorni festivi e prefestivi divieto di transito veicolare per l’intera giornata (H24) in Via Marechiaro nel tratto tra Via Alfano e Piazzetta Marechiaro; divieto di sosta dalle ore 8:00 alle ore 19:00 sul lato destro fra la confluenza di Discesa Coroglio e Via Alfano, nei tratti non in curva, eccetto i veicoli dei residenti, riconoscibili dal permesso rilasciato dall’ufficio ZTL competente; in Via Alfano il divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati, dal civico 63 fino alla confluenza con Via Ricciardi.

I varchi telematici di Via Marechiaro, secondo quanto riportato, saranno così attivati da maggio a settembre: dalle 8 alle 19 lato Via Coroglio; h24 lato via Alfano.