Circumvesuviana: il presidente Eav, Umberto De Gregorio, ha parlato a Radio CRC delle difficoltà di aggiungere nuove corse.

In diretta a “Barba&Capelli”, trasmissione di Corrado Gabriele in onda su Radio CRC, è intervenuto Umberto De Gregorio, Presidente EAV. I numerosi disagi vissuti degli utenti della Circumvesuviana dovrebbero essere coperti da nuove corse, ma è un passo non facile da fare: “Non è semplice aggiungere corse -ha dichiarato De Gregorio- Abbiamo un numero di treni a disposizione e poi abbiamo un problemi di reti. I pendolari possono iscriversi ai nostri gruppi Whatsapp per essere aggiornati in tempo reale sui treni e sui loro orari. Non dipende unicamente dalla mia volontà, ma da fattori concreti gli incrementi delle corse. Verificheremo”.

Salvatore Palantra (Napoli Est): “De Gregorio faccia qualcosa per la Circumvesuviana”

A far da tramite dei disagi dei pendolari è Salvatore Palantra, dell’Associazione Napoli Est, anche lui intervenuto in diretta a “Barba&Capelli” su Radio CRC: “Trasporti? La Circumvesuviana è una grande comodità, ma non è mai efficiente. De Gregorio? Faccia qualcosa per risolvere tutte queste inefficienze. L’ultima corsa da Montesanto è alle 18.00, assurdo”. Parlando dal tema dello sversamento illecito dei rifiuti nella zona di Napoli Est, Palantra ha inoltre sottolineato “i responsabili sono anche alcuni cittadini, che non si comportano da tali”.