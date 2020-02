Lungomare di Napoli: sprint di Terna per concludere entro questa settimana i lavori per la posa di cavi ad alta tensione.

Prosegue sul Lungomare di Napoli il cantiere per l’ammodernamento della rete elettrica, fatto allo scopo di renderla più efficiente in tutta la città (saranno installati cavi tecnologicamente più avanzati e in grado di evitare black out con maggiore intensità e di impatto decisamente minore).

I lavori di Terna stanno abbracciando via Caracciolo e via Partenope. Il cantiere, come preannunciato, è poco invasivo, visto che si sta procedendo a spezzoni di 30-50 metri al giorno occupando quattro dei dieci metri carrabili a disposizione, richiudendo gli scavi ogni sera per poi proseguire con lo spezzone del giorno successivo.

Su via Partenope, i cantieri vengono sospesi nei fine settimana per non mettere in crisi i ristoranti dell’area pedonale, mentre su via Caracciolo nei week-end viene lasciato campo libero a chi vuole godersi il Lungomare. Tutto sembra dunque procedere per il meglio, tanto che, come riporta “Il Mattino”, il cantiere potrebbe terminare già durante questa settimana.

Gli operai hanno iniziato a metà gennaio gli interventi nell’area pedonale di via Caracciolo, adesso sono al lavoro su via Partenope, dove resteranno ancora per qualche giorno. Infine torneranno su via Caracciolo, dove porteranno un ridimensionamento della carreggiata che, assicurano gli esperti, non darà problemi al traffico. Nella zona dei locali del lungomare, il termine dei lavori era in programma per fine gennaio.

Tuttavia ci sono stati problemi legati ai sottoservizi e i tempi si sono leggermente allungati, ma Terna vuole concludere entro questa settimana. Inoltre, la stessa Terna si farà carico del rifacimento del marciapiede lungo il percorso da Mergellina a Piazza Vittoria (il tratto pedonale di via Partenope sarà invece sottoposto a un ampio progetto di restyling curato dal Comune di Napoli).

