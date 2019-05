Campo Estivo Sant’Antonio lo sport e l’arte per formarsi con divertimento

Con l’avvicinarsi dell’estate e la chiusura delle scuole, ogni genitore si pone l’interrogativo sul come occupare il tempo dei figli e sul come far trascorrere loro il periodo estivo nel segno di un’esperienza stimolante, formativa ed educativa al tempo stesso.

Una buona e consigliabile soluzione potrebbe essere certamente un “Campo Estivo”, un luogo fuori casa organizzato e strutturato per una vacanza sinonimo di impegno e piacevoli attività.

Un “Campo Estivo” utile al proposito, ad esempio, potrebbe essere quello denominato “Sant’Antonio” organizzatto dal CSI Area Nord ( Centro Sportivo Italiano) da sempre impegnato nel curare gli aspetti educativi dei ragazzi con l’aiuto dello sport, dal nuoto al calcio.

Finalizzato per i ragazzi per una fascia di età compresa tra i 5 e 13 anni, prevede la pratica di sport come: Calcio, Tennis, Dodge Ball, Piscina, Attività Motoria, insieme allo svolgimento di interesssanti e stimolanti attività artistiche in laboratorio.

Una possibilità per i più giovani non solo mirata all’insegnamento di cose nuove come uno sport ma fortemente tesa alla sperimentazione della gestione autonoma della propria persona. Facendo parte del “Campo Estivo Sant’Antonio” si apprende divertendosi, trasformando l’estate in un allegro motivo di crescita e formazione.

Per il “Campo Estivo Sant’Antonio”, le iscrizioni sono aperte e gratuite se effettuate entro il prossimo 25 maggio. Ai partecipanti oltre che il supporto di tecnici, preparatori ed animatori scelti è offerta anche la possibilità di usufruire di gustosi pranzi con prodotti attentamente selezionati. Per contatti recarsi in Via Vittorio Veneto 261 a Piscinola, oppure telefonare al 3510898747 o scrivere a csi.areanord@gmail.com