Calciomercato Napoli, Icardi nel mirino di De Laurentiis e Ancelotti

Calciomercato Napoli: l’attaccante argentino potrebbe essere la ciliegina sulla torta di un’estate da sogno per i tifosi azzurri.

Calciomercato Napoli | In casa Napoli, il calciomercato non si ferma mai. Ieri il presidente Aurelio De Laurentiis è tornato a parlare del possibile arrivo del difensore greco Kostas Manolas dalla Roma parlando a margine di un evento alla Camera dei Deputati. “Koulibaly e Manolas potrebbe essere una grande accoppiata”, ha detto il patron azzurro. Il centrale ellenico dovrebbe arrivare in giallorosso per 34 milioni, con il centrocampista Diawara alla Roma. A proposito di James Rodriguez, De Laurentiis ha confermato l’ottimo rapporto con Ancelotti anche se di mezzo ci sono sempre “il Real e gli agenti”. Il presidente del Napoli non ha escluso anche cessioni eccellenti, come quelle di Allan e Insigne, ma solo in tempi rapidi per avere poi il tempo di sostituirli. Dalla Spagna, intanto, il quotidiano AS parla di un interesse del Real Madrid per Fabian Ruiz per cui il Napoli è pronto però a fare le barricate.

Conte potrebbe non convocare Icardi per il ritiro dell’Inter

Ma, come riporta l’edizione odierna de ‘Il Roma’, la vera ciliegina sulla torta potrebbe essere l’arrivo di Mauro Icardi. L’attaccante argentino è in rotta con l’Inter, tanto che pare Conte abbia anche deciso di non convocarlo per il ritiro dei nerazzurri. Lui vorrebbe ancora restare per dimostrare il suo valore, ma il club di Suning, dal canto suo, vorrebbe far cassa per poi lanciarsi su obiettivi più graditi all’ex Ct della Nazionale. Tra cui Edin Dzeko. E proprio di tutto ciò il Napoli potrebbe approfittare, considerato anche il gradimento di De Laurentiis e dello stesso Ancelotti per un numero 9 puro che potrebbe realmente consentire al Napoli, con gli altri acquisti in dirittura d’arrivo, di fare il definitivo salto in avanti in campionato quanto in Europa.