Calcio Napoli, Llorente: “Crediamo nello scudetto, ma certe gare sono da vincere”

L’ultimo arrivato in casa Calcio Napoli suona la carica in vista delle prossime partite: impariamo dalla sconfitta e facciamo sì che non succeda più”.

Calcio Napoli | La sconfitta col Cagliari “fa rabbia, e’ stata dura per noi. Penso che abbiamo fatto una buona partita, con tante occasioni, quando sprechi puo’ capitare che l’altra squadra finalizza l’unica opportunita’ capitata, ma dobbiamo continuare gia’ dal Brescia, impariamo da questa partita e cercheremo di fare meglio in modo che non succeda piu'”. Ospite di Radio Kiss Kiss Napoli, Fernando Llorente guarda con impazienza alla gara di domenica, dove i partenopei sono chiamati a cancellare il passo falso di mercoledi’. “Se vuoi vincere lo scudetto, queste partite le devi portare a casa”, insiste l’attaccante spagnolo, sul quale non e’ stato fischiato un possibile rigore: “Col Cagliari mi hanno tirato la maglia, me l’hanno rotta, ma comunque pensavo di arrivare alla palla. Non sono uno che si butta a terra, ma se l’arbitro lo vede lo deve fischiare”.

Ma e’ tempo di guardare al Brescia: “Speriamo di essere arrabbiati, abbiamo bisogno di svoltare e dare il massimo per far divertire anche i tifosi e speriamo di vincere. Dobbiamo giocare con la stessa intensita’ e voglia messa contro il Liverpool, la strada per arrivare lontano penso sia questa”.

Anche perche’, a -6 dall’Inter e -4 dalla Juve, il Napoli non puo’ permettersi altri scivoloni. “Allo scudetto continuiamo a crederci, dobbiamo imparare dalla sconfitta contro il Cagliari. Speriamo sia solo un momento, dobbiamo vincerle tutte se no sara’ dura perche’ Inter e Juventus stanno dimostrando di essere fortissime”.

Amore a prima vista

L’attaccante spagnolo, intanto, si e’ gia’ ritagliato uno spazio importante. “Con Napoli e’ stato amore a prima vista. Ho sentito subito il calore della gente e volevo ripagarlo immediatamente. Spero di continuare cosi’, e’ qualcosa che mi piace tanto, fare gol, e non voglio fermarmi. Sono arrivato con tantissima voglia di aiutare e dare il massimo ed e’ la cosa piu’ importante. Ho vinto e sono tanti anni che gioco, ma ho la voglia di un bambino, di migliorare sempre, perche’ ogni volta si deve puntare ad aiutare la squadra”. Belle parole per il connazionale Fabian Ruiz (“Ha tantissima qualita’, sicuramente se continua cosi’ diventera’ un giocatore importantissimo del Napoli e della nazionale”), Llorente esclude qualsiasi problema di incompatibilita’ con Milik (“Mi trovo bene con lui, penso sia un grandissimo giocatore, si muove bene e crea molti spazi”) e rivolge poi un pensiero anche al prossimo impegno di Champions col Genk: “E’ importante vincere li’ e confermarsi primi nel girone”.