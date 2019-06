La Conferenza dei Servizi ha dato l’ok al piano per la riqualificazione. Regione Campania in polemica: “Non abbiamo capito qual è l’idea della nuova Bagnoli”.

Giornata importante per il futuro di Bagnoli, visto che la Conferenza dei Servizi ha approvato il Praru, programma di bonifica e rigenerazione urbana relativa allo stralcio urbanistico degli interventi. Entro luglio si partirà con la gara di lavori di bonifica dell’area ex Eternit e con il concorso internazionale di idee gestite entrambe dal soggetto attuatore Invitalia.

“Oggi abbiamo sancito il disegno della nuova Bagnoli – spiega Domenico Arcuri, AD Invitalia – Siamo pronti a partire con le gare dopo troppi anni di promesse e attese. Le bonifiche finiranno nel 2024 ma noi accelereremo. Da 25 anni i fiumi di parole sono superiori alle azioni. Abbiamo ottenuto la Vas e abbiamo chiesto il dissequestro delle aree. La dotazione finanziaria è di 320 milioni“. La maxigara di progettazione da 19 milioni per la bonifica promossa lo scorso anno è stata annullata. Ora si procederà con le progettazioni interne che saranno realizzate da Invitalia insieme ai tecnici statali. “Abbiamo le competenze e le figure professionali – ha detto Francesco Floro Flores, commissario straordinario di Governo – da affiancare al soggetto attuatore Invitalia. Oltre ai fondi già stanziati di 320 milioni abbiamo ulteriori 150 milioni di disponibilità per le opere. Siamo pronti a partire con le gare”.

Per Carmine Piscopo, assessore all’Urbanistica del Comune di Napoli, “l‘amministrazione vede tutte le prerogative fatte salve. Oggi abbiamo Vas e norme tecniche. Con le delibere Cipe abbiamo in dotazione risorse per 320 milioni e tutti gli strumenti per poter procedere: valorizzeremo 190 ettari di parco e la spiaggia. L’amministrazione comunale ha lavorato tantissimo“.

Tuttavia, la Regione Campania ha espresso parere negativo all’attuale stralcio perchè non ha ritenuto sufficiente il livello di elaborazione. “Per noi – ha dichiarato Bruno Discepolo, assessore all’Urbanistica – non è in grado di assicurare la rinascita dell’area. In ogni caso non abbiamo mai fatto mancare il nostro apporto, neanche nei tavoli tecnici. Il programma è una registrazione di cose già viste. Ci sembra che dopo 4 anni di attività demandate la riformulazione dell’idea ad un concorso di idee non va bene. Sul piano della definizione del piano urbanistico competenti sono il Comune e Invitalia. Noi abbiamo altri incarichi. Non abbiamo capito qual è l’idea della nuova Bagnoli e non spetta al concorso di idee. Quando sarà chiaro il disegno noi saremo favorevoli“.