Autocertificazione, come compilare il modulo nella Fase 2 – SCARICA

Dal 4 maggio prenderà il via la cosiddetta Fase 2 dell’emergenza Coronavirus: ecco come compilare l’autocertificazione per potersi spostare.

Autocertificazione Fase 2 | A partire da lunedì 4 maggio 2020 prenderà il via in Italia la cosiddetta Fase 2 dell’emergenza Coronavirus. Tra le nuove misure rispetto ai mesi precedenti, sarà possibile tornare a spostarsi all’interno della stessa Regione, per motivi di necessità o per raggiungere il proprio domicilio. Non sparirà, però, la vecchia autocertificazione, che, dopo tanti cambiamenti, e continue nuove stampe, potrebbe restare in vigore, con alcune piccole novità, che ciascuno potrà sistemare da solo.

In attesa della nuova circolare, che il Viminale emanerà entro domenica 3 maggio, a quanto si apprende, l’orientamento potrebbe, infatti, essere quello di lasciare in vigore il vecchio modulo, sul quale andranno barrate la frase “all’interno dello stesso comune” e la parola “urgente”, relativa all’assistenza ai congiunti. Dei quali non andranno indicate le generalità per motivi di privacy.

Ecco un esempio.

MODULO PER AUTOCERTIFICAZIONE FASE 2