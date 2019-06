Anticipazioni programmi: ecco la guida dei film in onda sui principali canali in prima serata mercoledì 12 giugno. Scopri cosa sarà trasmesso stasera in tv.

Ecco i film stasera in tv, mercoledì 12 giugno:

Un matrimonio da favola – 21:25 Rai 1

Genere: Commedia

Commedia Titolo originale: Un matrimonio da favola

Un matrimonio da favola Uscita: 2014

2014 Nazionalità: Italia

Italia Durata: 91′

91′ Regista: Carlo Vanzina

Carlo Vanzina Cast: Ricky Memphis, Giorgio Pasotti, Stefania Rocca, Riccardo Rossi, Paola Minaccioni, Ilaria Spada, Andrea Osvárt, Max Tortora, Luca Angeletti, Roberta Fiorentini, Teco Celio, Adriano Giannini, Emilio Solfrizzi

Trama: Cinque compagni di liceo, inseparabili a scuola, si ritrovano vent’anni dopo la maturità. Daniele, l’unico ad aver fatto carriera, invita tutti al suo matrimonio a Zurigo con Barbara, la figlia del noto banchiere svizzero per cui lavora. Gli ex compagni accettano entusiasti: è l’occasione per una rimpatriata, anche se per loro la vita non è stata altrettanto generosa. Rivedendosi i cinque amici ritrovano il calore e la complicità di un tempo, ma si trovano anche a rimettere in gioco le loro vite e le loro aspirazioni.

Quo Vado? 21:15 Sky Cinema

Genere: Commedia

Commedia Titolo originale: Quo Vado?

Quo Vado? Uscita: 2016

2016 Nazionalità: Italia

Italia Durata: 86′

86′ Regista: Gennaro Nunziante

Gennaro Nunziante Cast: Checco Zalone, Maurizio Micheli, Ludovica Modugno, Ninni Bruschetta, Eleonora Giovanardi, Sonia Bergamasco

Trama: Checco, impiegato in Puglia nell’ufficio provinciale Caccia e Pesca, eterno Peter Pan, vive ancora a casa con mamma e papà. Ma la crisi incombe e il governo comincia i tagli ai posti fissi. Checco viene posto davanti a un bivio dalla spietata dirigente dott.ssa Sironi: mollare subito il posto fisso o essere messo in mobilità. Pur di non lasciare il posto fisso, Checco affronta un cambio radicale di vita che lo porterà fino in Norvegia, in una cultura totalmente diversa da quella italiana e dove incontrerà l’amore vero.

Harry Potter e la camera dei segreti – 21:15 Premium Cinema

Genere: Fantasy

Fantasy Titolo originale: Harry Potter and the Chamber of Secrets

Harry Potter and the Chamber of Secrets Uscita: 2002

2002 Nazionalità: USA

USA Durata: 161′

161′ Regista: Chris Columbus

Chris Columbus Cast: Daniel Radcliffe, Tom Felton, Alan Rickman, Rupert Grint, Emma Watson, Richard Griffiths

Trama: Harry Potter sta trascorrendo noiose vacanze estive presso gli zii, senza poter nemmeno ricevere un messaggio dagli amici Ron e Hermione. La colpa è di Dobby, elfo domestico, che ha intercettato la posta per impedirgli di tornare alla Scuola di Magia, dove è in atto un complotto che potrebbe costargli la vita. Ma Harry, non ascolta i consigli di Dobby e, a bordo della sua macchina volante, si reca col suo amico Ron, a Hogwarts. L’arrivo all’accademia coincide in effetti con una serie di strani e paurosi fenomeni…

The prestige – 21:00 Iris

Genere: Drammatico

Drammatico Titolo originale: The Prestige

The Prestige Uscita: 2006

2006 Nazionalità: Regno Unito – USA

Regno Unito – USA Durata: 130′

130′ Regista: Christopher Nolan

Christopher Nolan Cast: Hugh Jackman, David Bowie, Andy Serkis, Piper Perabo, Rebecca Hall, Jamie Harris, Chris Cleveland, Rob Arbogast, Samantha Mahurin, William Morgan Sheppard, Jim Piddock, Mark Ryan, Daniel Davis, Julie Sanford, Jodi Bianca Wise, Ezra Buzzington, Enn Reitel, Christian Bale, Michael Caine, Scarlett Johansson

Trama: Londra, inizio 900: Robert Angier e Alfred Borden, due celebri maghi, si conoscono da quando erano prestigiatori in erba, avendo avuto lo stesso maestro. Con il passare del tempo, sono diventati acerrimi nemici che cercano di rubarsi i rispettivi segreti…

Una notte da leoni 2 – 21:20 Italia 1

Genere: Commedia

Commedia Titolo originale: The Hangover Part II

The Hangover Part II Uscita: 2011

2011 Nazionalità: USA

USA Durata: 102′

102′ Regista: Todd Phillips

Todd Phillips Cast: Liam Neeson, Justin Bartha, Todd Phillips, Ed Helms, Nick Cassavetes, Juliette Lewis, Mike Tyson, Bradley Cooper, Jamie Chung, Zach Galifianakis

Trama: Film commedia del 2011 diretto da Todd Phillips, seguito di “Una notte da leoni”: dopo la catastrofica avventura dell’addio al celibato a Las Vegas, Phil, Stu, Alan e Doug hanno una nuova destinazione: Bangkok, dove si svolgera’ il matrimonio di Stu con Lauren presso la villa dei futuri suoceri. Per evitare i guai della volta precedente Stu ha deciso di fare un pranzo pre-matrimoniale molto modesto e sotto tono, ma la Thailandia riservera’ ai quattro amici vicende al di la’ di ogni immaginazione…

Largo Winch – 21:15 Rai 4

Genere: Avventura

Avventura Uscita: 2008

2008 Nazionalità: Belgio – Francia

Belgio – Francia Durata: 108′

108′ Regista: Jérôme Salle

Jérôme Salle Cast: Tomer Sisley, Kristin Scott Thomas, Miki Manojlovic, Mélanie Thierry

Nel centro del mirino – 21:10 Rai Movie

Genere: Azione

Azione Titolo originale: In the Line of Fire

In the Line of Fire Uscita: 1993

1993 Nazionalità: USA

USA Durata: 128′

128′ Regista: Wolfgang Petersen

Wolfgang Petersen Cast: Clint Eastwood, Gary Cole, Patrika Darbo, Rick Hurst, Steve Hytner, Sally Hughes, John Heard, Tyde Kierney, Patrick Caddell, Eric Bruskotter, Carl Ciarfalio, Jim Curley, Ryan Cutrona, Brian Libby, Clyde Kusatsu, Doris E. McMillon, Lawrence Lowe, John Malkovich, Rene Russo, Dylan McDermott

Hostage – 21:25 Rete 4

Genere: Thriller

Thriller Titolo originale: Hostage

Hostage Uscita: 2005

2005 Nazionalità: Germania – USA

Germania – USA Durata: 113′

113′ Regista: Florent-Emilio Siri

Florent-Emilio Siri Cast: Bruce Willis, Jonathan Tucker, Ben Foster, Jimmy ‘Jax’ Pinchak, Marshall Allman, Kevin Pollak, Jimmy Bennett,

Trama: Dopo aver fallito una missione che si è conclusa in un bagno di sange, Jeff Talley, detective negoziatore in casi di rapimento per la polizia di Los Angeles, decide di lasciare il suo incarico per ritirarsi assieme alla famiglia in una sperduta cittadina di campagna. Qui assume il comando della piccola stazione locale di polizia, conducendo una vita tranquilla e monotona. Ma quando un giorno sua moglie e sua figlia vengono prese in ostaggio da un gruppo di spietati criminali, il passato torna a bussare alla sua porta…

Un Natale di ghiaccio – 21:15 Cielo