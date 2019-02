Anna Tatangelo inaugura la stagione 2019 di Subasio Music Club 

Anna Tatangelo lunedì 4 marzo alle 21,00 regalerà agli ascoltatori di Radio Subasio un’ora di musica dal vivo, in diretta radio, streaming e facebook live, in un esclusivo set acustico.

Torna Subasio Music Club e, ad aprire la stagione 2019, arriva Anna Tatangelo. Identificata come ex enfant prodige della musica italiana, oggi poco più che trentenne, lunedì 4 marzo alle 21:00 regalerà alla nutritissima comunità degli ascoltatori di Radio Subasio e degli internauti un’ora di musica dal vivo, in diretta radio, streaming e facebook live, in un esclusivo set acustico.

Nello studio di Assisi – davanti ad un pubblico di 40 fortunati partecipanti al contest web – verrà intervistata da Roberto Gentile e Vera Torrisi.

Sarà l’occasione per conoscere più da vicino il settimo album dell’interprete laziale, dal titolo “La fortuna sia con me”, pubblicato lo scorso 8 febbraio. Un progetto musicale in cui quella ragazzina che nel 2002, appena quindicenne, vinse la categoria Giovani del Festival di Sanremo con “Doppiamente Fragili”, diventa un’artista e una donna capace di far tesoro delle nuove esperienze professionali e di vita vissuta.

Una crescita, la sua, foriera di nuove strade creative, di collaborazioni inedite, di confronti, di linguaggi diversi sperimentati nelle undici tracce che compongono il disco. A curarle, alcuni dei giovani autori più talentuosi del panorama musicale italiano, come Giovanni Caccamo, Giuseppe Anastasi, Federica Camba, Lorenzo Vizzini, Rory Di Benedetto, Matteo Buzzanca e Niccolò Verrienti.

Filo conduttore del progetto – ovviamente affine alla filosofia di Radio Subasio – l’Amore a tutto tondo, vissuto, cercato, ricordato, voluto di nuovo … senza difese e senza presunzione. Perché se è vero che la vita è un viaggio, punteggiato anche di momenti bui e complicati, il più delle volte “Tutto ciò che serve” sono i nostri sogni e la capacità di lasciarsi andare, di mettere da parte l’orgoglio come, esaminando i brani nuovi, Anna Tatangelo canta ne “La vita che vive”, “Chiedere scusa”, “Perdona” … Se poi la sanremese “Le nostre anime di notte” riporta alla magia della voce del cuore più profonda e vera, a dispetto di qualche cicatrice in più, “Amami domani” amplia il concetto, spiegando come a volte sia necessario allontanarsi per poi ritrovarsi più forti.

Sono soltanto alcune delle suggestioni che Subasio Music Club riuscirà a dare …. una sorta di anticipazione del viaggio che Radio Subasio – come radio ufficiale – compirà insieme ad Anna Tatangelo nel suo “La fortuna sia con me tour 2019”, in partenza ad aprile, alla volta dei Club delle principali città italiane.

Per vivere una serata indimenticabile, basta compilare il form pubblicato nel sito ufficiale della radio e sui social. Sarà solo la Fortuna a decidere, basterà controllare la mail e, eventualmente, scaricare l’esclusivo Pass Invito.